Nhà đất công bỏ hoang: Thanh tra Chính phủ chỉ loạt sai phạm tại Ninh Bình

Thông báo số 783/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà đất tại Ninh Bình đã chỉ ra nhiều tồn tại, trong đó có tình trạng bỏ hoang, sử dụng sai mục đích và thiếu hồ sơ pháp lý kéo dài.

Kết quả kiểm tra 25 cơ sở nhà, đất tại 19 cơ quan, đơn vị cho thấy bức tranh đáng lo ngại: 15 cơ sở bị bỏ không nhiều năm, 4 cơ sở sử dụng sai mục đích, 1 cơ sở chưa đưa vào sử dụng dù đã được giao quản lý, 1 cơ sở bị lấn chiếm hơn 4.000 m².

Một số tài sản công tại Ninh Bình đang bị bỏ phí hoặc khai thác không đúng quy định, trong khi nhu cầu sử dụng đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn rất lớn. (Ảnh: Trần Nghị)

Theo đánh giá của kết luận thanh tra, những con số này phản ánh tình trạng lãng phí tài sản công không còn là cá biệt, mà đã mang tính hệ thống. Không chỉ dừng lại ở việc “đắp chiếu”, một số đơn vị còn sử dụng nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh khi chưa được phê duyệt, vi phạm quy định về quản lý tài sản công.

Không chỉ tồn tại ở khâu sử dụng, công tác hoàn thiện pháp lý đối với các cơ sở nhà đất cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Kết luận thanh tra cho biết có 7 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 cơ sở không có hoặc bị thất lạc hồ sơ pháp lý, và thêm 7 cơ sở chưa thực hiện kê khai, xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Việc thiếu hồ sơ và chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý, mà còn tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, tranh chấp hoặc sử dụng sai mục đích trong thời gian dài.

"Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên là do công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại địa phương làm phát sinh nhiều nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thường xuyên được sửa đổi, bổ sung; một số quy định mới chưa được hướng dẫn cụ thể, gây lúng túng trong quá trình triển khai, thực hiện…", Thanh tra Chính phủ kết luận.

Từ thực tế trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất công sai mục đích, cho thuê, liên doanh trái quy định hoặc để xảy ra tình trạng lấn chiếm, bỏ hoang.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót và có biện pháp cụ thể để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định.

Cơ quan thanh tra cũng nhấn mạnh tới việc ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc quản lý, sử dụng tài sản công để trục lợi, đảm bảo việc khai thác nguồn lực đất đai đúng quy định và hiệu quả hơn trong thời gian tới.