5 cách khử mùi hôi mũ bảo hiểm mà không cần tháo rời

Khi cái nắng gay gắt của mùa hè đổ xuống hoặc những cơn mưa rào bất chợt làm độ ẩm tăng cao, chiếc mũ bảo hiểm vốn là vật bất ly thân bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh với mùi hôi khó chịu. Không chỉ gây khó chịu, mệt mỏi, mất tự tin khi giao tiếp, chiếc mũ bảo hiểm bốc mùi còn là ổ vi khuẩn, nấm mốc tiềm ẩn nguy cơ gây ngứa da đầu, gàu hay rụng tóc.

Cách khử mùi hôi mũ bảo hiểm

Không phải ai cũng có đủ thời gian để giặt và phơi mũ hàng giờ đồng hồ. Dưới đây là 5 phương pháp khử mùi hôi mũ bảo hiểm cực nhanh, hiệu quả mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để giữ cho "người bạn đồng hành" luôn sạch thơm.

Vào mùa hè, mồ hôi ra nhiều gây ẩm mốc, mùi mũ bảo hiểm. (Ảnh: Dreamsine)

Tận dụng bã trà, cà phê khô

Các phương pháp tự nhiên như sử dụng bã trà hoặc bã cà phê chính là khắc tinh của mùi hôi mũ bảo hiểm. Cả hai loại nguyên liệu này đều có cấu trúc xốp và chứa các thành phần hóa học có khả năng hấp thụ mùi cực mạnh.

Sau khi thưởng thức xong tách cà phê sáng, bạn hãy đem phần bã đi phơi khô hoặc sấy nóng, sau đó cho vào một chiếc túi vải nhỏ hoặc bọc trong giấy báo. Đặt túi này vào bên trong mũ bảo hiểm và để qua đêm hoặc ít nhất 30 phút.

Hương thơm đặc trưng của cà phê hay trà không chỉ khử sạch mùi hôi dầu mà còn tạo cảm giác thư giãn cho người đội. Đây là cách làm bền vững, giúp tận dụng phế phẩm sinh hoạt một cách thông minh và hiệu quả.

Sử dụng baking soda

Baking soda (muối nở) là phương pháp trong việc làm sạch đồ dùng gia đình. Mũ bảo hiểm cũng không ngoại lệ. Loại bột này có tính kiềm nhẹ, có khả năng trung hòa các axit béo có trong mồ hôi, tác nhân chính gây ra mùi chua nồng.

Để khử mùi nhanh mà không cần nước, bạn chỉ cần rắc một lượng nhỏ bột baking soda trực tiếp lên lớp lót bên trong mũ. Dùng tay hoặc bàn chải mềm xoa nhẹ để bột thấm đều vào vải, để yên trong khoảng 10 đến 15 phút.

Sử dụng banking soda giúp khử mùi mũ bảo hiểm. (Ảnh: iStock)

Sau đó, bạn dùng máy hút bụi mini hoặc máy sấy để loại bỏ sạch lớp bột. Baking soda sẽ mang theo tất cả bụi bẩn và mùi hôi đi mất, trả lại cho bạn chiếc mũ bảo hiểm sạch thơm như mới mà không hề để lại cảm giác bết dính.

Dùng dầu gội đầu

Dầu gội được thiết kế chuyên biệt để phá vỡ cấu trúc của dầu tự nhiên, mồ hôi và các tế bào chết bám trên tóc, vì vậy nó cũng hoạt động cực kỳ hiệu quả trên các sợi vải tổng hợp của mũ.

Để thực hiện phương pháp này một cách nhanh chóng mà không cần ngâm toàn bộ mũ bảo hiểm vào nước, bạn có thể pha loãng một ít dầu gội với nước ấm trong một chiếc bình xịt nhỏ hoặc bát con. Sau đó, dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ hoặc miếng bọt biển thấm dung dịch này và chà nhẹ nhàng lên các khu vực thường xuyên tiếp xúc với trán và vành tai – nơi tích tụ nhiều mồ hôi nhất.

Sau khi chà sạch, bạn chỉ cần dùng một chiếc khăn bông mềm thấm nước sạch lau lại 2 đến 3 lần để loại bỏ hoàn toàn bọt xà phòng.

Ưu điểm lớn nhất của cách làm này là mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ và không gây kích ứng da đầu như các loại bột giặt có tính tẩy rửa mạnh. Hơn nữa, các hoạt chất dưỡng trong dầu gội còn giúp lớp vải lót giữ được độ mềm mại, không bị khô cứng sau khi vệ sinh.

Dùng dầu gội đầu giúp mũ bảo hiểm thơm mát, tốt với da đầu. (Ảnh: GIVI)

Chai xịt khử mùi chuyên dụng và dung dịch cồn

Đây là phương pháp nhanh gọn nhất dành cho những người bận rộn. Các dòng xịt khử mùi mũ bảo hiểm hiện nay thường chứa các thành phần kháng khuẩn mạnh và tinh dầu tự nhiên như bạc hà, trà xanh hay quế. Thay vì chỉ đè mùi hôi bằng hương thơm, các hoạt chất này đi sâu vào sợi vải của lớp lót để tiêu diệt vi khuẩn gây mùi. Cách thực hiện rất đơn giản chỉ cần lật ngược mũ, xịt đều lên bề mặt vải lót bên trong và để khô tự nhiên trong khoảng 3 đến 5 phút.

Nếu không có chai xịt chuyên dụng, bạn có thể thay thế bằng cồn y tế 70 độ. Cồn có khả năng bay hơi rất nhanh và diệt khuẩn cực tốt. Bạn hãy thấm cồn vào một miếng bông hoặc xịt phun sương nhẹ vào lòng mũ, sau đó để trước quạt. Chỉ sau vài phút, mùi mồ hôi nồng nặc sẽ tan biến, để lại cảm giác khô ráo, sạch sẽ.

Các dung dịch vệ sinh chuyên dụng khử mùi mũ bảo hiểm hiệu quả. (Ảnh: iStock)

Sử dụng máy sấy tóc

Một trong những nguyên nhân chính khiến mũ bảo hiểm có mùi hôi là do độ ẩm từ mồ hôi hoặc nước mưa tích tụ lâu ngày trong lớp xốp và vải lót. Nếu bạn vừa đi ngoài mưa về hoặc sau một chuyến đi dài đầy mồ hôi, đừng vội cất nón vào cốp xe chật hẹp.

Hãy sử dụng máy sấy tóc ở chế độ nhiệt trung bình để thổi trực tiếp vào bên trong mũ. Luồng hơi nóng không chỉ giúp làm khô nhanh chóng các sợi vải mà còn góp phần tiêu diệt một số loại vi khuẩn nhạy cảm với nhiệt độ.

Khi lớp lót khô ráo hoàn toàn, vi khuẩn sẽ không có môi trường để sinh sôi, từ đó ngăn chặn mùi hôi mũ bảo hiểm phát sinh. Đây là giải pháp "cứu cánh" hoàn hảo khi bạn cần sử dụng mũ ngay lập tức cho chặng đường tiếp theo.

Việc giữ gìn vệ sinh mũ bảo hiểm không chỉ là bảo vệ tài sản mà còn là bảo vệ chính sức khỏe và diện mạo của bản thân. Dù các phương pháp trên mang lại hiệu quả tức thì và cực kỳ nhanh chóng, nhưng để đảm bảo nón luôn trong tình trạng tốt nhất, bạn vẫn nên duy trì thói quen giặt định kỳ 2 tuần một lần nếu sử dụng thường xuyên.