20/03/2026 14:00:49 +07:00

Danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

(VTC News) -

Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai thông qua kết quả bầu cử có 85/136 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Theo kết quả, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,84%. Trong đó, 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Cụ thể, có 16/28 người ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và có 85/136 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Đối với bầu HĐND cấp xã, có 2.964/2.977 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, ít hơn 13 người so với số lượng đại biểu được ấn định.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, việc tổ chức bầu cử tại 2.179 khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.

Gia Lai có 85/136 người ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Phạm Anh TuấnỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
2Lê Quang NhânGiám đốc Công an tỉnh Gia Lai
3Huỳnh Ngọc HoàngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Đông
4Tô Thị Thu HườngPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường QuyNhơn
5Đặng Mạnh CườngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Nam

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và các xã: Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên.

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Huỳnh Thúy VânỦy viên Ban Chấp hàn hĐảng bộ tỉnh,Phó Bí thư Đảng ủy Hộiđồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
2Trần Thị Như HoaBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Bắc
3Nguyễn Văn LăngThành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc.

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Đặng Vĩnh SơnỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai
2Đặng Bá LâmPhó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh GiaLai
3Nguyễn Thị Kim QuyBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Nhơn Bắc
4Lê Thanh TùngBí thư Đảng ủy, Chủ tịchHội đồng nhândân phường An Nhơn

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: An Nhơn Tây, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Thị Phong VũỦy viên Ban Thường vụTỉnh ủy,Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai
2Lê Bình ThanhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
3Trịnh Văn LậpPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Sơn
4Lê Từ Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình An
5Đoàn Đức TùngPhó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học QuyNhơn

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Mai Việt TrungỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai
2Hà Duy TrungỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
3Phạm Văn ChungBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Đông
4Trần Hữu ThảoBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc
5Trần Nhật QuânPhó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh

Đơn vị bầu cử số 6 gồm phường Bồng Sơn và các xã: Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Đoàn Vũ HùngPhó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
2Võ Ngọc BìnhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bồng Sơn
3Võ Thành Nam BìnhPhó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai
4Nguyễn Văn HòaBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoài Ân
5Nguyễn Thị LợiGiáo viên Trường Trung học cơ sở Ân Tín, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hội Sơn, Hòa Hội.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Ngọc LươngPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh Gia Lai
2Lê Thị Tuyết TrinhPhó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
3Nguyễn Văn HưngBí thư Đảngủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cát Tiến
4Phạm Dũng LuậnBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đề Gi
5Nguyễn Hà TrungPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xãPhù Cát

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Tuấn ThanhỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
2Phạm Tấn ThànhTrưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
3Trần Văn PhúcỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phù Mỹ Đông
4Võ Thanh PhùngTrưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Gia Lai
5Trần Quốc VinhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Lương

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Lê Thị Vinh HươngỦy viên Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước
2Huỳnh Thị Ngọc HàTrưởng ban Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
3Phạm Quang ÂnPhó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước Bắc
4Cao Hoàng Mộng TiênPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Đông
5Hà Thanh Tú (Thượng tọa Thích Nhuận Trí)Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú và xã Gào.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Rah Lan ChungPhó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
2Nguyễn Thị Tường LinhPhó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
3Đoàn Hữu DũngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng
4Y KhumPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú
5Nguyễn Xuân PhướcỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Pleiku

Đơn vị bầu cử số 11 gồm phường Thống Nhất và các xã: Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly.

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Vũ Tiến AnhChánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
2Võ Thị Bảo NgânPhó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
3Trần Thị Hồng NguyệtBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thống Nhất
4Rơ Châm H’ PhikBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Khươl

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các phường: An Khê, An Bình và các xã: Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Đinh Ly AnỦy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
2Nguyễn Thanh DũngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kbang
3Phạm Văn ĐạtĐại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai
4Huỳnh Thị Việt HườngPhó Trưởng phòng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
5Nguyễn Hùng VỹBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Khê

Đơn vị bầu cử số 13 gồm phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Ia Tul.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Ra Lan Song LinhPhó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh
2Lê Thị Hồng DiễmDiễn viên, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai
3RahLan H’DryBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Tul
4Nguyễn Thị Thu HàPhó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Ayun Pa
5Hồ Văn ThảoBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Túc

Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã: Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Nan.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Trần Minh SơnỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
2Lê Văn ThắngỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
3Phạm Hồng HiệpPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai
4Rah Lan H’ChiểuBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã Chư Prông
5Rơ Châm H’PhípBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pnôn

Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã: Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Dom.

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Rơ Chăm H’HồngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai
2Đoàn Ngọc BáuPhó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai
3Phạm Văn CườngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Cơ
4Tống Thới MốcBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Hrung

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Châu Thanh BìnhPhó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
2Lê Thị Ngọc LamPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
3Nguyễn Huy ChâuBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Pưh
4Lý Anh SangBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Sê
5Phạm Khắc TiệpPhó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú

Đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã: Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Trương Văn ĐạtỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
2Ngô Thị Ánh TuyếtPhó Trưởng phòng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
3Đặng Thành TháiChủ tịch Hội Luật gia tỉnh Gia Lai
4Võ Nguyên NamBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kông Chro
5Rơ Chăm La NiBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pa

Đơn vị bầu cử số 18 gồm các xã: Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang, Đak Sơmei, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun.

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người.

Danh sách đại biểu được bầu:

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Trung HiếuPhó Trưởng phòng Phòng Hành chính -Tổ chức -Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
2Nguyễn Trung KiênPhó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
3Hà Thị Giang ThảoỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đak Đoa
4Lê TrọngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mang Yang
5Uyên (Mục sư Uyên)Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Kông Brech
Nguyễn Gia
Dòng sự kiện: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
