Gia đình 4-5 người sống trong phòng trọ 10m², công nhân mong sớm có nhà ở xã hội

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (TP Hà Nội).

Nêu ý kiến tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (TP Hà Nội), cho biết vấn đề được đông đảo công nhân, người lao động quan tâm nhất hiện nay là nhà ở.

Theo bà Thanh, tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác, phần lớn công nhân là lao động ngoại tỉnh, đang phải thuê trọ trong điều kiện chật chội, xuống cấp. Vào mùa đông, nơi ở lạnh giá, còn mùa hè lại nóng bức, đặc biệt trong những đợt nắng nóng kéo dài như thời gian qua.

"Nhiều gia đình 4-5 người sống trong những căn phòng chỉ khoảng 10-15m², chi phí thuê nhà, điện, nước và sinh hoạt ngày càng tăng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe, khả năng tái tạo sức lao động và năng suất làm việc của người lao động, làm cho việc dịch chuyển lao động cũng diễn ra thường xuyên hơn", Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình nêu thực tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết người lao động rất phấn khởi trước những chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ và Thủ tướng về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người dân, trong đó có công nhân.

"Đây là chủ trương rất nhân văn, thiết thực và kịp thời, đáp ứng đúng nhu cầu của đông đảo người lao động. Qua khảo sát của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, công nhân hiện có ba nhóm nhu cầu chính gồm: thuê nhà dài hạn, mua nhà và thuê - mua nhà ở xã hội", bà Thanh chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở đặc thù của công nhân, bà Nguyễn Thị Thanh đề xuất một số giải pháp.

Thứ nhất, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở cho thuê, thuê - mua và nhà ở bán với diện tích, giá thành phù hợp khả năng chi trả của người lao động; ưu tiên các căn hộ có diện tích 50-75m².

Thứ hai, quy hoạch nhà ở xã hội gần khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời bảo đảm hạ tầng đồng bộ như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao, chợ, siêu thị và hệ thống giao thông công cộng.

Thứ ba, xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp để người lao động có điều kiện tiếp cận, thuê - mua hoặc mua nhà ở xã hội với mức giá hợp lý.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê; đồng thời tăng cường nguồn lực đầu tư từ Nhà nước cho lĩnh vực này.

Thứ năm, nghiên cứu thiết kế mô hình quản lý, vận hành nhà ở công nhân phù hợp với đặc thù làm việc theo ca, kíp; đáp ứng nhu cầu của các gia đình có con nhỏ và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho người lao động.

"Người lao động cả nước rất quan tâm và kỳ vọng vào chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê dài hạn. Tại buổi gặp gỡ, thảo luận này, kính đề nghị Thủ tướng cho biết thêm định hướng, giải pháp trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới để đẩy nhanh việc triển khai chủ trương ý nghĩa này", bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại Đại hội.

Tiền lương đủ sống để người lao động yên tâm cống hiến

Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động TP Đồng Nai), cho biết, nền kinh tế Việt Nam những năm qua đạt nhiều thành tựu quan trọng, từ một quốc gia còn nhiều khó khăn vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao và đang hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thu nhập hiện nay của nhiều người lao động vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cuộc sống.

Theo bà Chi, không ít gia đình công nhân có cả hai vợ chồng đều làm việc trong các nhà máy, hoặc một người làm công nhân, người còn lại làm lao động tự do với thu nhập thiếu ổn định.

Vì vậy, khi gặp biến cố như ốm đau, tai nạn hay mất việc làm, họ thường rơi vào thế bị động do khả năng tích lũy tài chính hạn chế. Nhiều trường hợp phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp, tổ chức công đoàn hoặc vay mượn để giải quyết những nhu cầu cấp thiết.

"Tôi luôn trăn trở rằng, khi người lao động còn phải thường xuyên lo toan về cơm áo, gạo tiền, liệu họ có thực sự yên tâm để lao động an toàn, phát huy sáng kiến, sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập hay không?", bà Chi chia sẻ.

Từ thực tiễn đó, bà Nguyễn Thị Mai Chi kiến nghị Chính phủ quan tâm ba nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách tiền lương, đặc biệt là xác định mức lương đủ sống cho người lao động và gia đình người lao động.

Thứ hai, đẩy mạnh đầu tư và hoàn thiện các chính sách phúc lợi xã hội dành cho người lao động, nhất là phát triển nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường học và các thiết chế văn hóa, vui chơi, giải trí nhằm giảm bớt gánh nặng chi tiêu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thứ ba, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bày tỏ tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, bà Chi kỳ vọng những kiến nghị trên sẽ từng bước được hiện thực hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đồng thời tạo động lực để họ yên tâm gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.