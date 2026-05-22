Ghi 2 bàn giúp Al Nassr thắng đậm, Ronaldo lần đầu tiên vô địch Ả Rập Xê Út

(VTC News) -

Al Nassr đánh bại Damac 4-1 trong trận đấu ở vòng 34 Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo và đồng đội trở thành nhà vô địch của giải đấu cấp cao nhất Ả Rập Xê Út. Trong đó siêu sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha đóng góp 2 bàn thắng ở chiến thắng quyết định.

Al Nassr bước vào trận đấu với lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Họ hơn Al Hilal 2 điểm trước vòng cuối và chỉ cần không thua Damac để rộng cửa đăng quang. Trước đối thủ còn động lực trụ hạng, đội chủ nhà vẫn kiểm soát trận đấu vượt trội và không để kịch bản bất ngờ xảy ra.

Ronaldo mang về chức vô địch cho Al Nassr. (Ảnh: Reuters)

Sự áp đảo của Al Nassr được thể hiện rõ trong hiệp một. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 69%, tung ra 9 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng đích và tạo 3 cơ hội nguy hiểm. Damac gần như không có khả năng đáp trả khi chỉ có một pha dứt điểm và không lần nào sút trúng khung thành.

Dù tạo sức ép lớn, Al Nassr phải chờ đến phút 34 mới có bàn mở tỷ số. Joao Felix đá phạt góc để Sadio Mane bật cao đánh đầu, giúp đội chủ nhà vượt lên.

Sau giờ nghỉ, Al Nassr chơi bùng nổ hơn. Coman nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 52 sau pha xử lý và dứt điểm đẹp mắt. Damac rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền chỉ 6 phút sau, nhưng hy vọng của đội khách không kéo dài lâu.

Ronaldo lần đầu tiên giành danh hiệu ở Saudi Pro League. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo trở thành nhân vật chính trong nửa cuối hiệp hai. Phút 63, anh thực hiện quả đá phạt từ cánh trái, đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành. Đến phút 81, tiền đạo người Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm cận thành sau đường bóng từ cánh phải của Boushal.

Al Nassr thắng 4-1 trong trận đấu họ kiểm soát bóng 62%, tung ra 14 cú sút và có 9 lần dứt điểm trúng đích. Damac chỉ sút 3 lần cả trận. Cú đúp của Cristiano Ronaldo trực tiếp mang về chiến thắng và chức vô địch cho Al Nassr sau 7 năm chờ đợi. Đây là danh hiệu thứ hai của CR7 kể từ khi sang châu Á thi đấu và là lần đầu tiên ở Saudi Pro League.

Trước khi nâng cúp tại Ả Rập Xê Út, lần gần nhất Ronaldo giành chức vô địch quốc gia là năm 2020 khi còn khoác áo Juventus ở Serie A. Anh không có danh hiệu nào khi chuyển sang Manchester United sau đó. Năm 2023, Ronaldo gia nhập Al Nassr, vô địch Arab Champions Cup và mới nhất là Saudi Pro League.

Kết thúc mùa giải tại Al Nassr, Ronaldo sẽ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026. Bồ Đào Nha nằm cùng bảng K với Cộng hoà Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia.