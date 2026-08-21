Giá cà phê hôm nay 21/8/2026: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8, trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tiếp tục giảm nhẹ 0,43% (16 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống 3.702 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/giảm 0,05% (2 USD/tấn), còn 3.726 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 0,03% - 0,11%.

Trái lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 đảo chiều tăng 1,14% (4,1 US cent/pound), đạt mức 363,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,34% (1,1 US cent/pound), đạt 329,3 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay tăng 0,15-0,8 cent/pound.

Giá cà phê Arabica bật tăng trở lại, trong khi Robusta tiếp tục giảm. (Ảnh: Revistacultivar)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều. Cà phê Arabica đang ổn định ở mức dưới mức cao nhất trong 6,5 tháng đạt được hôm thứ Ba, trong khi cà phê Robusta chịu áp lực từ lượng tồn kho tăng cao với lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE leo lên mức cao nhất trong 5,25 tháng đạt 4.622 lô tính đến ngày 18/8.

Tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil vẫn là yếu tố quan trọng chi phối thị trường. Hợp tác xã Cooxupe của Brazil cho biết, tính đến ngày 14/8, 81,1% vụ thu hoạch đã hoàn thành, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn giảm nhẹ so với 86,1% cùng kỳ năm ngoái.

Thời tiết khô ráo tại Brazil giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, qua đó có thể làm tăng lượng cà phê cung cấp ra thị trường và gây sức ép lên giá.

Ở một diễn biến khác, Marex - công ty môi giới và phân tích thị trường dự báo, thị trường cà phê toàn cầu dư cung 10,5 triệu bao loại 60 kg trong niên vụ 2026 - 2027 bắt đầu từ tháng 10 năm nay, so với mức dư cung 1,7 triệu bao của niên vụ trước. Tổng nguồn cung cà phê niên vụ 2026 - 2027 ước tính khoảng 186,7 triệu bao, tăng từ 175,7 triệu bao trong niên vụ 2025-2026.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê năm 2026 của Việt Nam (tháng 1-7) tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,31 triệu tấn.