Giá cà phê hôm nay 18/9: Đà giảm chưa dứt

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch 17/9, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,14% (39 USD/tấn) so với phiên trước, xuống 3.391 USD/tấn. Giá hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,23% (42 USD/tấn), ở mức 3.360 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 41-42 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 1,79% (5,05 US cent/pound), xuống mức 276,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giá giảm 1,76% (4,8 US cent/pound), đạt 268,55 US cent/pound.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 18/9/2026 giảm 300 - 500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, bình quân còn 94.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê chịu áp lực trong 3 tuần qua do triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào. Thứ Năm tuần trước, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo vụ thu hoạch cà phê toàn cầu đạt kỷ lục và dư thừa. ICO cho biết, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 tăng 4,4% so với niên vụ trước lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ giảm 0,9% xuống 180,6 triệu bao, dẫn đến dư thừa 3 triệu bao, đánh dấu lần đầu tiên dư thừa trong 5 năm.

Nguồn cung từ Brazil tiếp tục được bổ sung ra thị trường quốc tế khi vụ thu hoạch tại nước này kết thúc. Xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong 2 tuần đầu tháng 9 đạt bình quân khoảng 13.500 tấn/ngày, tăng 51,5% so với mức bình quân hàng ngày trong tháng 9/2025. Xuất khẩu cà phê trong tháng 8 của Brazil cũng tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước lên 206.618 tấn, mức cao nhất trong 8 tháng.

Điều kiện sinh trưởng thuận lợi tại Brazil và Việt Nam cũng tạo thêm áp lực lên giá cà phê.

Tại Brazil, lượng mưa cao hơn mức bình thường trong giai đoạn cây cà phê ra hoa có thể hỗ trợ triển vọng vụ 2026-2027.

Còn tại Việt Nam, cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm đất và dự kiến hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Tồn kho cà phê Arabica trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE) giảm xuống 217.646 bao vào thứ Ba, mức thấp nhất trong 27 năm. Trái lại, tồn kho Robusta trên sàn ICE tăng lên 5.043 lô vào thứ Hai, mức cao nhất trong 9,5 tháng, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá Robusta.