Giá cà phê hôm nay 19/9/2026: Đảo chiều tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay 19/9/2026: Phục hồi

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/9, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London đảo chiều tăng nhẹ 0,15% (5 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 3.396 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 0,39% (13 USD/tấn), đạt mức 3.373 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá tăng từ 10-12 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng tăng 1,45% (4 US cent/pound), ở mức 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,27% (3,4 US cent/pound), đạt 271,95 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay tăng từ 3,7-4,05 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê ban đầu giảm nhưng sau đó phục hồi và chốt phiên tăng, khi chỉ số USD (DXY) rời khỏi mức cao nhất trong 7 tuần và quay đầu giảm, kích hoạt hoạt động mua bù bán khống trên thị trường hợp đồng tương lai cà phê.

Dù vậy, nhìn chung, thị trường cà phê vẫn đang chịu áp lực do lượng tồn kho Arabica trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE) tăng, xuất khẩu của Brazil được đẩy mạnh và điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam.

Giá cà phê Robusta chạm mức thấp nhất trong 1 tuần vào thứ Sáu và cà phê Arabica chạm mức thấp nhất trong 2,5 tháng vào thứ Năm do triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Theo Comunicaffe, thị trường cà phê toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu của Brazil trong nửa cuối năm 2026. Theo USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), tổng lượng xuất khẩu của Brazil trong niên vụ 2026/-2027 dự kiến ​​sẽ đạt mức kỷ lục 49,1 triệu bao, cao hơn 27,5% so với niên vụ 2025-2026 khi sản lượng xuất khẩu đạt 38,5 triệu bao.

Kỷ lục xuất khẩu trong chuỗi số liệu lịch sử của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) được thiết lập trong niên vụ 2023-2024, với 47,46 triệu bao. Nếu dự báo 49,1 triệu bao của USDA cho niên vụ 2026-2027 thành hiện thực, mức này sẽ cao hơn 3,4% so với kỷ lục trước đó.

Trong hai tháng đầu mùa vụ mới, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil đạt 7,20 triệu bao, tăng 21,5% so với 5,93 triệu bao xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2025-2026. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 5,1% so với kỷ lục 7,59 triệu bao xuất khẩu trong tháng 7 và tháng 8 của niên vụ 2024-2025.

Tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE quản lý tăng thêm 10.528 bao trong ngày 18/9, lên tổng cộng 258.415 bao, mức cao nhất 1,5 tháng.

Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 9,5 tháng, đạt 5.043 lô trong tuần này.