(VTC News) -

Tính đến đầu giờ sáng nay 17/8 (giờ Việt Nam) trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giao dịch ở mức 3.621 USD/tấn, không đổi so với chốt phiên cuối tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá 3.594 USD/tấn, đi ngang so với phiên cuối tuần trước.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 ở mức 338,1 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 đạt 314,3 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay dao động từ 297,45 - 303,2 US cent/pound. Tất cả đều giữ nguyên so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá cà phê hôm nay ổn định trên các sàn giao dịch quốc tế. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Tính chung trong tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm mạnh 4,4% (166 USD/tấn). Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 4,6% (173 USD/tấn).

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,8% (2,6 US cent/pound) trong tuần trước, lên mức 338,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,6% (1,6 US cent/pound).

Giá cà phê Robusta đang chịu sức ép khi xuất khẩu từ Brazil và Việt Nam đồng loạt tăng mạnh. Trái lại, giá cà phê Arabica được hỗ trợ bởi lượng bán ra hạn chế.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu 1,31 triệu tấn cà phê trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu mới của Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) cho thấy , trong tháng 7/2026, Brazil đã xuất khẩu 3,03 triệu bao cà phê các loại, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân đạt 2,67 triệu bao, tăng 8,7%.

Với kết quả tháng 7, xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 20,897 triệu bao trong 7 tháng đầu năm nay, mang về 7,449 tỷ USD giá trị giao dịch cho quốc gia này. So với cùng kỳ năm 2025 (từ tháng 1 đến tháng 7), khối lượng giảm 5,9% và doanh thu giảm 13,1%.

Chủ tịch của Cecafé, Márcio Ferreira, nhận xét rằng sự chậm trễ trong vụ thu hoạch và những vướng mắc về hậu cần liên tục tại các cảng của Brazil và khu vực xung quanh đã khiến khối lượng xuất khẩu cà phê của Brazil không tăng như dự kiến ​​trong tháng 7.

Với 14,987 triệu bao, Arabica là loại cà phê xuất khẩu nhiều nhất của Brazil từ tháng 1 đến cuối tháng 7/2026. Con số này tương đương 71,7% tổng lượng xuất khẩu, mặc dù giảm 16,6% so với nửa đầu năm ngoái.

Tiếp theo là giống cà phê Canephora (Conilon + Robusta), với lượng xuất khẩu đạt 3,387 triệu bao (16,2% tổng số), tăng trưởng đáng kể 73,5% so với lượng xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2025.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay ngày 17/8/2026 tạm thời ổn định sau chuỗi phiên giảm trước đó. Giá cà phê thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm bình quân 94.800 đồng/kg, không thay đổi so với ngày 16/8/2026.