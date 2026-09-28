Giá cà phê hôm nay 28/9: Trong nước và thế giới đi ngang

(VTC News) -

Tính đến đầu giờ sáng nay 28/9 (giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới hôm nay không biến động do 2 sàn giao dịch London và New York vẫn đóng cửa, thời gian mở cửa trở lại vào chiều nay (giờ Việt Nam).

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 hiện ở mức 3.367 USD/tấn, giảm 0,9% (29 USD/tấn) trong tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 0,9% (31 USD/tấn) trong tuần trước, còn 3.342 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,7% (1,9 US cent/pound) trong tuần trước, xuống 278,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,3% (0,7 US cent/pound), hiện ở mức 271,25 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 28/9/2026 không thay đổi tại các vùng trọng điểm, bình quân ở mức 93.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 28/9 ổn định. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo báo cáo mới nhất của Hedgepoint Global Markets về thị trường cà phê, các hợp đồng tương lai Arabica suy yếu trong những ngày gần đây, giao dịch trong vùng 270-280 cent/pound. Dù lượng tồn kho được chứng nhận vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ và tiếp tục tạo một phần hỗ trợ cho giá, nhưng điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil cùng với xuất khẩu gia tăng làm gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Giá cà phê hợp đồng kỳ hạn tháng 12 có thể giao dịch dưới mức 280 cent/pound.

Tổng lượng xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 4,16 triệu bao các loại trong tháng 8, mức cao kỷ lục trong tháng 8 từ trước đến nay và tăng 31% so với tháng 8/2025. Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 3,8 triệu bao, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng mưa đã hỗ trợ quá trình phát triển của vụ cà phê niên vụ 2027-2028, trong đó một số khu vực đã bắt đầu ghi nhận đợt ra hoa đầu tiên. Lượng mưa tích lũy trong tháng 9 cũng cao hơn mức trung bình 10 năm tại phần lớn các vùng sản xuất.

Theo Cơ quan Cung ứng mùa vụ quốc gia Brazil (Conab), 99% diện tích đã được thu hoạch, sản lượng cà phê Brazil năm 2026 ước tính đạt 67,6 triệu bao (mỗi bao 60kg), tăng 19,6% so với vụ thu hoạch năm 2025. Đây là vụ thu hoạch lớn nhất từng được ghi nhận. Tổng diện tích canh tác đã tăng lên 2,35 triệu ha, tăng 4,4%, trong đó 1,95 triệu ha (+5,1%) đang trong giai đoạn sản xuất.

Xét về chủng loại, với cà phê Arabica, loại cà phê chiếm khoảng 70% tổng sản lượng cà phê Brazil, sản lượng thu hoạch năm nay ước đạt 48,2 triệu bao, tăng 34,8% so với năm 2025.

Trong khi đó, cà phê Robusta ước đạt 19,4 triệu bao, giảm 6,6% so với năm ngoái dù diện tích tăng 4% (khoảng 386.600ha) do năng suất giảm.

Đối với cà phê Robusta, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trên mức trung bình trong tháng 8, củng cố triển vọng nguồn cung trong ngắn hạn. Việt Nam đã xuất khẩu 2,1 triệu bao trong tháng 8, mức cao nhất trong tháng 8 của 7 năm qua, nâng tổng lượng xuất khẩu trong niên vụ 2025-2026 (từ tháng 10 đến tháng 8) lên 27,7 triệu bao. Mức này tăng 19,6% so với niên vụ 2024-2025 và là một trong những mức tăng trưởng xuất khẩu tốt nhất trong 7 niên vụ gần đây.