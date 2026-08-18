(VTC News) -

Giá cà phê thế giới tăng vọt

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/8, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 49 USD (+1,35%) đạt 3.670 USD/tấn. Giá cà phê hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 50 USD/tấn (+1,39%) lên mức 3.644 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá cà phê hôm nay tăng từ 1,33 - 1,45%.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 7 US cent/pound (+2,07%) lên 345,1 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 3,6 US cent/pound (+1,15%) đạt 317,9 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng từ 1,7-3 cent/pound.

Giá cà phê tăng trên cả hai sàn giao dịch. (Ảnh: Getty)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê tăng mạnh trong phiên đầu tuần, với cà phê Arabica chạm đỉnh 6 tuần, khi thị trường tiếp tục quan tâm đến tiến độ thu hoạch chậm tại Brazil.

Nguồn tin từ Safras & Mercado, tính đến ngày 12/8, vụ thu hoạch cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 mới hoàn thành 90%, thấp hơn mức 97% cùng kỳ năm ngoái và mức bình quân 5 năm là 94%. Riêng vụ thu hoạch cà phê Arabica mới hoàn thành 86%, thấp hơn so với mức 95% cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo một báo cáo công bố hôm thứ Tư tuần trước, tại Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, các thành viên mới thu hoạch 74,6% sản lượng vụ 2026 tính đến ngày 7/8, thấp hơn mức 80,4% cùng thời điểm năm ngoái.

Ngoài ra, tồn kho cà phê Arabica được ICE chứng nhận đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,75 năm, còn 231.340 bao tính đến đầu tuần này. Ngược lại, tồn kho Robusta tại ICE tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, đạt 4.537 lô vào thứ Sáu tuần trước.

Giá cà phê cũng được hỗ trợ bởi ảnh hưởng từ trận động đất kinh hoàng hôm thứ Hai tuần trước ở Colombia, quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai thế giới. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất có các tỉnh trồng cà phê Caldas và Risaralda, chiếm khoảng một phần tư sản lượng của Colombia.

Theo Bloomberg, dẫn lời người đứng đầu Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Colombia (Asoexport), nước này đã khôi phục một phần hoạt động xuất khẩu cà phê qua cảng Buenaventura. Tuy nhiên, hoạt động tại cảng vẫn diễn ra không liên tục và ở mức hạn chế.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 18/8/2026 tăng 300 - 400 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đưa mức bình quân lên 95.100 đồng/kg; giá cao nhất đạt mức 95.300 đồng/kg.