(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch 19/8, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 37 USD (-0,99%) xuống 3.718 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá giảm 11 USD/tấn (-0,29%) xuống 3.728 USD/tấn. Tại các kỳ hạn khác, giá cà phê hôm nay giảm từ 0,35 - 0,38%.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 3,9 US cent/pound (-1,07%) còn 359,5 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 4,25 US cent/pound (-1,28%) xuống mức 328,2 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 1,75 - 2,05 cent/pound.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay chịu áp lực giảm do thời tiết khô hạn hơn ở Brazil giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cà phê của nước này.

Báo cáo từ hợp tác xã Cooxupe của Brazil cho thấy, tính đến ngày 14/8, 81,1% sản lượng vụ 2026 - 2027 đã hoàn thành, tăng 7 điểm phần trăm so với 1 tuần trước. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn mức 86,1% cùng kỳ năm ngoái.

Tại Minas Gerais, lượng mưa trong tuần kết thúc ngày 16/8 chỉ đạt 0,6 mm, tương đương 11% mức trung bình lịch sử.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn nhận được lực hỗ trợ từ lượng tồn kho Arabica thấp. Tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE giảm xuống 229.214 bao vào thứ Ba, mức thấp nhất trong khoảng 2,75 năm. Lượng tồn kho thấp hạn chế phần nào áp lực giảm giá từ việc Brazil đẩy nhanh thu hoạch.

Trái lại, tồn kho cà phê Robusta trên ICE tăng lên 4.622 lô vào thứ Ba, mức cao nhất trong khoảng 5,25 tháng, tạo thêm áp lực lên giá Robusta.

Còn tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê tăng vọt gây áp lực giảm giá đối với cà phê Robusta. Theo báo cáo của Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê năm 2026 (tháng 1-7) tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,31 triệu tấn.

Ngoài ra, sản lượng cà phê của Việt Nam năm 2025 - 2026 dự kiến ​​tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất trong 4 năm là 1,76 triệu tấn (29,4 triệu bao).