Tạm giữ nhiều tài xế gây rối, đánh nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất

(VTC News) -

Tối 15/2, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan hai vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h50 ngày 9/2, trên đường Bạch Đằng, hướng vào ga quốc tế sân bay, Lê Tấn Cường (SN 1978, tài xế xe buýt) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, tài xế xe công nghệ) trong lúc điều khiển phương tiện.

Công an TP.HCM tạm giữ các tài xế liên quan 2 vụ đánh nhau, gây rối tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai người sau đó dừng xe giữa tuyến đường có mật độ giao thông cao, lao vào xô xát và sử dụng vật cứng tấn công nhau. Vụ việc gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông và được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, tạo dư luận không tốt.

Vào khoảng 17h40 ngày 11/2, trên đường Trường Sơn, trước lối ra ga quốc tế sân bay, Vũ Văn Thái (SN 1968, tài xế xe công nghệ) xảy ra va chạm giao thông nhẹ với ô tô do Phan Tiến Mai (SN 1967) điều khiển.

Tiếp đó, hai bên chặn đầu xe, đập phá, xô xát. Thậm chí, một người còn trèo lên nắp capo khi xe đang di chuyển, gây náo loạn khu vực và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Công an TP.HCM, các vụ việc tuy xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông, nhưng hành vi xử lý mang tính bột phát, côn đồ, xảy ra trên các tuyến đường trọng điểm khu vực sân bay nơi có lưu lượng phương tiện lớn đã gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hình ảnh đô thị.

Việc khẩn trương xác minh, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với những người liên quan thể hiện tinh thần xử lý nghiêm minh, kịp thời của lực lượng chức năng đối với hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Khi xảy ra va chạm, các bên cần xử lý theo đúng quy định pháp luật hoặc liên hệ lực lượng chức năng gần nhất để được hỗ trợ.