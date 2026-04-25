Gần 90 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy bãi đất chứa dầu thải tại Hà Nội

Hiện trường vụ cháy bãi đất chứa dầu thải ở Đông Anh, Hà Nội tối 25/4

Tối 25/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội kịp thời khống chế đám cháy tại bãi đất chứa dầu thải trên địa bàn xã Đông Anh, ngăn chặn cháy lan, bảo đảm an toàn cho các công trình xung quanh.

Khoảng 18h36 cùng ngày, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo về vụ hoả hoạn xảy ra tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Trung tâm thông tin chỉ huy khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 1 xe téc, 2 xe tải, 1 xe chở bơm, 2 robot chữa cháy cùng gần 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, 2, 3, 7, 14, 18, 19, 20 đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện trực tiếp xuống hiện trường.

Đồng thời, Trung tâm chỉ huy thông báo điều động lực lượng phương tiện của UBND xã, Công an xã Đông Anh, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ cùng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức dập lửa.

Cảnh sát triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy.

Khu vực cháy xuất phát tại bãi đất chứa dầu thải, phát triển với nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, đặc biệt là dầu thải đã qua sử dụng, sinh ra nhiều khói khí độc.

Quá trình đám cháy phát triển nhanh, mạnh, tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, ảnh hưởng đến quá trình triển khai đội hình chữa cháy của lực lượng chức năng. Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát tìm kiếm người bị nạn và tổ chức công tác chữa cháy.

Robot chữa cháy được huy động tới hiện trường.

Chỉ huy chữa cháy cũng chỉ đạo các đơn vị Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đến khoảng 19h33, đám cháy được khống chế, không có khả năng cháy lan.

Các đơn vị đang làm mát và dật tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của hoả hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.