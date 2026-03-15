Gần 62 triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Thông tin về tình hình cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết, công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và diễn ra rất khẩn trương, trật tự, an toàn.

"Theo số liệu tổng hợp mới nhất, tính đến 14h15 ngày 15/3, khoảng 61 triệu 760 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,63% tổng số cử tri trong danh sách", bà Tạ Thị Yên nói.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Đặc biệt, 9 tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang... cùng một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên... đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

"Đáng chú ý, đến nay 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, đặc biệt là ở các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao", Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia thông tin.

Theo bà Tạ Thị Yên, điều này cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra rất khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời thể hiện nguyện vọng, sự quan tâm của Nhân dân đối với việc lựa chọn các đại biểu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.