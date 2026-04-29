Ukraine đánh sâu vào lãnh thổ Nga, một cơ sở dầu bốc cháy

(VTC News) -

Một cơ sở dầu mỏ nằm sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đã bốc cháy ngày 29/4, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố do nước này thực hiện.

Đám cháy tại một cơ sở dầu mỏ gần Perm ngày 29/4/2026. (Nguồn: Exilenova+)

Cơ sở này nằm ở vùng Perm của Nga, thuộc dãy Ural, cách Ukraine hơn 1.500km. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã tấn công một trạm bơm dầu gần thành phố Perm, trong chiến dịch nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Truyền thông Nga cũng đưa tin về vụ việc, song Thống đốc Perm Dmitry Makhonin chỉ xác nhận một UAV đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp không xác định, gây ra hỏa hoạn.

Hậu quả sau cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào vùng Perm Krai của Nga ngày 29/4/2026. (Nguồn: Exilenova+/Telegram)

Giới chức Nga chưa đưa ra nhiều thông tin về các tuyên bố của Ukraine rằng Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công tầm xa với độ chính xác ngày càng cao,

Công nghệ UAV tiên tiến đang trở thành yếu tố then chốt trên chiến trường, trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Đáp lại, Ukraine đẩy mạnh phát triển các loại UAV phục vụ cả tấn công lẫn phòng thủ.

Ngày 29/4, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đăng tải video trên Telegram cho thấy cột khói đen lớn bốc lên gần khu dân cư. Không nêu rõ đó có phải vụ tấn công tại Perm hay không, ông cho biết Ukraine đang mở rộng tầm tấn công tầm xa, coi đây là giai đoạn mới nhằm hạn chế năng lực giao tranh của Nga bằng cách làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ.

SBU cho biết phần lớn các bể chứa dầu tại cơ sở, được cho là thuộc sở hữu của tập đoàn đường ống dầu Transneft, đã bốc cháy. Đây được coi là đầu mối quan trọng trong hệ thống vận chuyển dầu của Nga, song thông tin chưa được xác minh độc lập.

Ông Zelensky cảm ơn SBU vì độ chính xác của các cuộc tấn công và khẳng định: “Khoảng cách đường thẳng là hơn 1.500km. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm bắn".

Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Ukraine đánh trúng nhà máy lọc dầu và cảng Tuapse bên Biển Đen lần thứ ba trong chưa đầy hai tuần, buộc người dân sơ tán và có nguy cơ gây “hậu quả môi trường nghiêm trọng”, theo cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giới chức địa phương cho biết đám cháy tại Tuapse đã được khống chế vào ngày 29/4.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu và cảng Tuapse, Nga, ngày 29/4/2026, theo video do Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev công bố qua Telegram. (Nguồn: AP)

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, Ukraine đang gia tăng chiến dịch tấn công tầm xa vào các cơ sở dầu mỏ của Nga nhằm ngăn Moskva thu lợi tài chính từ việc Mỹ nới lỏng trừng phạt, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do xung đột với Iran.

ISW nhận định Ukraine đang khai thác điểm yếu từ lãnh thổ rộng lớn của Nga, đặc biệt là hệ thống phòng không bị kéo giãn.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/4 cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 98 UAV của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực và bán đảo Crimea.

Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào khu vực dân sự Ukraine. Tại vùng Kharkiv, 8 người bị thương. Ở Odesa, lực lượng Nga tấn công thành phố Izmail, làm hư hại hạ tầng và một tòa nhà bệnh viện.

Các tòa nhà dân cư bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhằm vào vùng Odesa, Ukraine, ngày 29/4/2026. (Nguồn: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine/AP)

Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 154/171 UAV do Nga phóng trong đêm.