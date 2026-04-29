Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tái định vị không gian phát triển Quảng Trị với chiến lược 'vươn Đông, tỏa Tây'

Chiều 29/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị về kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, về kịch bản tăng trưởng và các nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2026-2030 và tình hình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, quý 1/2026 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,02% so với cùng kỳ, cao hơn kịch bản đề ra (7,43%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Bí thư tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương báo cáo tại buổi làm việc

Quảng Trị cũng xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý, với việc xác định các trụ cột chiến lược đóng góp tích cực cho tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6% theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thu ngân sách trên địa bàn quý I đạt 3.354 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 14.382 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tỉnh đặc biệt chú trọng, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, cải cách tư pháp, công tác dân vận không ngừng được đổi mới; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, sát thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng đối với chính quyền và hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, cập nhật, bổ sung các mục tiêu chiến lược, các nhiệm vụ, giải pháp theo định hướng của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Biểu dương tinh thần cố gắng, trách nhiệm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, tuy nhiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, nhưng chặng đường phát triển phía trước của Quảng Trị còn nhiều khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và cách làm hiệu quả hơn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thời gian tới Quảng Trị tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, trong đó tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, hành động, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực chất, thông suốt, hiệu quả, không để cấp xã trở thành điểm nghẽn mới; kiên quyết chống cục bộ, né tránh, đùn đẩy; chọn đúng cán bộ có phẩm chất, năng lực, khát vọng, dám đổi mới, dám làm, mạnh dạn thay thế cán bộ trì trệ, yếu kém.

Đồng thời, khẩn trương nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là về đất đai, tài chính, đầu tư, xây dựng, tư pháp, chuyển đổi số, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh; bảo đảm giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp không chậm trễ, phiền hà, gián đoạn.

Nêu rõ yêu cầu, tái định vị không gian phát triển Quảng Trị với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”; “vươn Đông” là lấy hướng biển làm trung tâm mở rộng của nền kinh tế, là hướng phát triển chủ đạo; thông qua hành lang kinh tế Đông-Tây. Tích hợp các phương thức vận tải và logistics để đưa các chức năng của kinh tế biển lan tỏa lên phía Tây đất nước; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tỉnh khẩn trương quy hoạch lại không gian phát triển biển - rừng - biên giới, với tư duy vùng rõ hơn, quy hoạch tích hợp hơn và trọng tâm tập trung hơn; lựa chọn rõ cực tăng trưởng, dự án động lực, tránh dàn trải, không đánh đổi môi trường không để đầu cơ đất đai làm méo mó định hướng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần phát triển mạnh các ngành kinh tế có lợi thế như kinh tế biển, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến; tận dụng vai trò cửa ngõ ra biển của hành lang Đông - Tây để thúc đẩy cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, thương mại biên giới và xuất nhập khẩu, trong đó không gian ven biển phải trở thành hạt nhân tăng trưởng, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục, nhân lực và môi trường đầu tư.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 trên nền tảng bền vững, xây dựng kịch bản điều hành cụ thể theo tháng, quý, ngành, dự án và địa bàn; đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nhất là kinh tế tư nhân, hỗ trợ nâng cao quản trị, chuyển đổi số, tiếp cận nguồn lực để hình thành các doanh nghiệp mạnh, tạo việc làm và đóng góp lâu dài cho địa phương.

Cùng với việc phải đặc biệt coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, Quảng Trị chăm lo tốt hơn cho văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn.

Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển con người, đặt gia đình chính sách, người có công, người nghèo, trẻ em, đồng bào vùng sâu, vùng xa ở trung tâm chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, với vị trí đặc biệt về biên giới, biển đảo và hành lang Đông - Tây, Quảng Trị phải gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; mọi quy hoạch phải tính đến yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh và an toàn xã hội.

Cần nắm chắc tình hình, xử lý vấn đề từ cơ sở; đấu tranh hiệu quả với ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên trái phép, tội phạm công nghệ cao, lợi dụng dân tộc, tôn giáo; đồng thời tăng cường hợp tác với các địa phương của Lào và đối tác quốc tế, biến biên giới thành không gian giao thương, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường”.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh, giao Văn phòng Trung ương Đảng khẩn trương tổng hợp, phân loại rõ từng nhóm vấn đề, từng cơ quan xử lý, tinh thần chung là Trung ương đồng hành, tháo gỡ, tạo điều kiện tối đa để Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.