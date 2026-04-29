Xuất bản ngày 29/04/2026 08:09 PM
Cận cảnh trục vớt khối thép khổng lồ nghi là xe tăng bị vùi ở bờ biển Gia Lai

(VTC News) -

Sau 8 giờ nỗ lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trục vớt thành công khối thép khổng lồ nghi là xe tăng M-41 bị vùi dưới cát biển Quy Nhơn hơn nửa thế kỷ.

Báo Điện tử VTC News ghi nhận tại hiện trường, sau hơn 8 giờ nỗ lực, vào lúc 18h30 hôm nay, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trục vớt thành công vật thể được cho là xe tăng M-41 bị vùi lấp dưới cát biển Quy Nhơn hơn nửa thế kỷ.

Khối thép khổng lồ trục vớt lên trong tình trạng gỉ sét, hư hại do nước biển ăn mòn. Đây được cho là xác xe tăng M-41 Walker Bulldog, một loại thiết giáp hạng nhẹ phổ biến nhất mà quân đội Mỹ trang bị cho quân đội chế độ cũ ở miền Nam trong chiến tranh tại Việt Nam.

Từ đầu giờ chiều, khoảng 30 cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai được huy động để trục vớt vật thể trên.

Các phương tiện, trang thiết bị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai được huy động tập trung tại tuyến đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) để thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình khơi thông cát biển xung quanh khối thép khổng lồ, lực lượng quân đội phát hiện nhiều vật thể được cho là súng R15 và các loại súng khác bị nước biển ăn mòn, hư hại.

Ngoài ra, họ còn tìm thấy rất nhiều vật thể nghi là đạn tăng, đạn súng của quân đội Mỹ xưa kia để lại.

Rất nhiều hiện vật lạ chưa xác định rõ chủng loại cũng được tìm thấy.

Vì bị chôn vùi dưới cát biển quá lâu nên việc trục vớt vật thể chính gặp nhiều khó khăn. Nhiều giờ trôi qua, các chiến sỹ tìm mọi cách để thực hiện.

Những khối thép này được cho là bộ phận của vật thể chính bị nước biển ăn mòn rơi ra ngoài, trọng lượng tầm 2 người khiêng, được đưa lên bờ.

Đến 18h, thủy triều dâng cao khiến công tác trục vớt khó khăn hơn, do đó nhân lực và trang bị được huy động thêm.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin, trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Việc trục vớt vật thể được cho là xác xe tăng giúp giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.

"Lực lượng sẽ triển khai cần cẩu, phương tiện chuyên dụng để di chuyển vật thể về trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai", Đại tá Nguyễn Xuân Sơn thông tin.

Nguyễn Gia
