Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập TAND và VKSND Thành phố Đồng Nai

(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 252 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Đồng Nai (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4).

Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trấn Biên.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai; đồng thời thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác, người lao động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Đồng Nai và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cũng ký ban hành Nghị quyết số 30/2026 của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4).

Theo đó, Quốc hội quyết nghị thành lập Thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND TP Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi Thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Cũng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn Thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy từ ngày 30/4, cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai.