Gã 'đạo chích' cuỗm tài sản của bệnh nhân rồi đi nhậu

(VTC News) -

Ngày 21/5, Công an xã Nam Phước, TP Đà Nẵng cho biết vừa nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi trộm cắp của Nguyễn Văn Ba (SN 1984, trú xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng).

Nguyễn Văn Ba thuật lại quá trình trộm cắp tài sản của người bệnh. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/5, Công an xã Nam Phước tiếp nhận tin báo của ông Trần Văn C. (SN 1972, trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) về việc bị mất 1 điện thoại di động cùng số tiền 4 triệu đồng khi đang điều trị tại phòng bệnh số 12, khoa Ngoại, Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 8,1 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Phước phân công lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét nóng; đồng thời rà soát toàn bộ các đối tượng hình sự, đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, các đối tượng có tiền án, tiền sự nổi cộm trên địa bàn để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 6 giờ truy xét nóng, Công an xã Nam Phước xác định Nguyễn Văn Ba chính là đối tượng gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Ba thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận: Khoảng 12h35 ngày 18/5, sau khi vào Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên thăm người quen, Ba nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi đi đến phòng bệnh số 12, phát hiện ông Trần Văn C. và vợ đang ngủ, đối tượng đã lợi dụng sơ hở lấy trộm điện thoại cùng số tiền được cất bên trong ốp điện thoại. Sau khi trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Ba mang số tiền chiếm đoạt được đi ăn nhậu, hát karaoke và tiêu xài cá nhân tại nhiều địa điểm trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ba để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Văn Ba có một tiền án về hành vi “Trộm cắp tài sản”.