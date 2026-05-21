Cận cảnh nơi ở mới của các hộ dân rời ven sông Hồng để xây cầu
Các hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng xây cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên sẽ được bố trí về ở tại khu đất Thư Lâm và chung cư Thượng Thanh đã hoàn thiện hạ tầng.
Video: Cận cảnh khu tái định cư của các hộ dân di dời xây cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo
Theo ghi nhận, hiện có hơn 20 hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư này.
Do lượng cư dân còn thưa thớt, cửa chính ra vào sảnh tại nhiều tòa nhà hiện vẫn trong tình trạng đóng và khóa bên trong.
Căn hộ rộng hơn 50 m² của gia đình chị Ngọc Lan nằm tại đơn nguyên 2, tòa NO15A. Chị Lan cho biết gia đình chuyển từ khu Giang Văn Minh - Kim Mã về đây tái định cư gần một năm nay. “Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều hộ dân chuyển về để khu nhà đông vui hơn”, chị Lan chia sẻ.
Ghi nhận thực tế cho thấy, khu tái định cư Thư Lâm có vị trí thuận lợi khi nằm liền kề các khu dân cư đông đúc và làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống hoạt động sôi động.
Hạ tầng nội khu đã được hoàn thiện với đường nhựa rộng 13,5 m, vỉa hè thông thoáng cùng hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và sân chơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.
