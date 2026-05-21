Cận cảnh nơi ở mới của các hộ dân rời ven sông Hồng để xây cầu

(VTC News) -

Video: Cận cảnh khu tái định cư của các hộ dân di dời xây cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo

Nhằm tránh lãng phí quỹ nhà tái định cư, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất bàn giao hơn 140 căn hộ còn trống tại các tòa NO15A, NO15C, NO16A và NO16B cho UBND phường Hồng Hà quản lý. Các căn hộ này dự kiến sẽ được bố trí cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng.

Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng) gồm 5 tòa chung cư cao tầng hoàn thành từ năm 2013 phục vụ Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, khu tái định cư vẫn thưa vắng người ở do nhiều hộ dân không muốn rời nơi sinh sống quen thuộc.

Khu tái định cư Thượng Thanh nằm trên đường Lý Sơn, phường Việt Hưng, ngay mặt đường Vành đai 2 và nút giao Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ. Từ đây, người dân có thể thuận tiện di chuyển vào trung tâm Hà Nội hoặc sang xã Đông Anh qua cầu Đông Trù.

Khu vực này được quy hoạch đồng bộ với hệ thống trường học từ bậc mầm non đến THPT, đồng thời chỉ cách Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khoảng 2,5 km. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu công viên và khu thể thao rộng hơn 5,6 ha, mật độ xây dựng khoảng 30%, mang lại không gian sống thoáng đãng hơn so với nhiều khu dân cư ven sông trước đây.

Khu tái định cư gồm 5 tòa chung cư cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, với 67 căn hộ đa dạng diện tích, từ dưới 50 m² đến hơn 80 m².

Khu nhà được hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nằm gần trung tâm và có đầy đủ tiện ích thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo ghi nhận, hiện có hơn 20 hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư này.

Sau thời gian dài vắng người ở, nhiều khoảng đất quanh các tòa nhà được người dân tận dụng để trồng rau, trong khi một số khu vực vỉa hè bị sử dụng làm nơi đỗ xe.

Do lượng cư dân còn thưa thớt, cửa chính ra vào sảnh tại nhiều tòa nhà hiện vẫn trong tình trạng đóng và khóa bên trong.

Khu vực hầm gửi xe có diện tích rộng, tuy nhiên chưa được lắp đặt hệ thống vận hành tự động, việc trông giữ phương tiện hiện vẫn thực hiện thủ công.

Căn hộ rộng hơn 50 m² của gia đình chị Ngọc Lan nằm tại đơn nguyên 2, tòa NO15A. Chị Lan cho biết gia đình chuyển từ khu Giang Văn Minh - Kim Mã về đây tái định cư gần một năm nay. “Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều hộ dân chuyển về để khu nhà đông vui hơn”, chị Lan chia sẻ.

Một số cư dân chuyển về sinh sống cho biết khu tái định cư có không gian thoáng đãng, việc di chuyển vào trung tâm thành phố thuận tiện, hạ tầng và tiện ích xung quanh cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, do dự án nhiều năm vắng người ở nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, cần được sửa chữa, bảo dưỡng đồng bộ để đảm bảo cảnh quan và điều kiện sinh sống.

Bên cạnh quỹ nhà chung cư, theo quyết định của UBND TP Hà Nội, một phần lớn quỹ đất tái định cư phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo được bố trí tại khu đấu giá quyền sử dụng đất Thư Lâm (xã Thư Lâm; trước đây thuộc xã Vân Hà, huyện Đông Anh). Hiện khu vực này đã hoàn thiện hơn 500 lô đất nền, sẵn sàng để người dân bốc thăm và xây dựng nhà ở.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khu tái định cư Thư Lâm có vị trí thuận lợi khi nằm liền kề các khu dân cư đông đúc và làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống hoạt động sôi động.

Các ô đất được quy hoạch đồng bộ, vuông vắn theo dạng bàn cờ, diện tích dao động từ 80 m² đến 180 m² mỗi lô.

Hạ tầng nội khu đã được hoàn thiện với đường nhựa rộng 13,5 m, vỉa hè thông thoáng cùng hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và sân chơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.