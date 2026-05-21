BYD thách thức huyền thoại Land Rover Defender ngay trên sân nhà

BYD vừa giới thiệu mẫu xe điện địa hình cấu trúc khung gầm rời ngay tại thị trường Anh. Xe tập trung vào khả năng vận hành vượt địa hình vượt trội, thiết kế hình khối hộp cơ bắp đặc trưng cùng khoang cabin ngập tràn công nghệ để thu hút nhóm khách hàng ưa thích khám phá.

Kiểu dáng khối hộp vuông vức và cơ bắp của mẫu xe địa hình thuần điện.

Nhìn trực diện, xe sở hữu khoảng sáng gầm xe lớn cùng góc tiếp cận và góc thoát tối ưu cho việc vượt địa hình. Hệ thống cản trước và sau được làm bằng vật liệu nhựa tối màu, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng LED có thiết kế lớn, mang lại diện mạo hầm hố tương tự cấu trúc của chiếc Defender truyền thống.

Khoảng sáng gầm xe lớn cùng hệ thống cản va cơ bắp hỗ trợ tối đa cho khả năng vượt địa hình khó.

Trong khoang lái là sự kết hợp giữa tính thực dụng của xe dã ngoại và không gian công nghệ hiện đại. Chiều dài cơ sở lớn mang lại một không gian ngồi rộng rãi cho cả hai hàng ghế với khoảng để chân thoải mái. Trần xe được thiết kế cao và vuông vức, giúp hành khách có chiều cao tốt vẫn không bị cảm giác bí bách, đồng thời tối ưu hóa tầm nhìn ra không gian xung quanh.

Không gian cabin rộng rãi với khoảng trần xe thoáng đãng đặc trưng của dòng xe hình khối hộp.

Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí kích thước lớn được bố trí dạng nổi, tích hợp toàn bộ hệ thống định vị địa hình. Bệ tỳ tay trung tâm được làm lớn, cơ cấu cần số điện tử thiết kế mô phỏng tay quay của phi thuyền, xung quanh là các nút bấm cơ học chuyển đổi chế độ vượt địa hình (bùn, cát, đá) được sắp xếp trực quan.

Hệ thống mô-tơ điện độc lập mang lại lực kéo tối ưu và khả năng phân bổ lực thông minh đến các bánh xe.

Về khả năng vận hành, mẫu xe được trang bị cấu hình đa mô-tơ điện độc lập, cung cấp sức mạnh giúp xe dễ vượt qua các chướng ngại vật phức tạp. Hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh có khả năng phân bổ mô-men xoắn tức thời đến từng bánh xe tùy theo độ bám đường. Xe sử dụng khối pin LFP có cấu trúc bảo vệ chống va đập và chống nước tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn khi lội nước sâu.

Xe sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) được tinh chỉnh riêng cho điều kiện off-road, bao gồm camera giả lập dưới gầm xe để người lái quan sát chướng ngại vật ẩn và hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp trên địa hình xấu. Sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc xe địa hình hạng sang vốn đang được thống trị bởi các thương hiệu châu Âu.