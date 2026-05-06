Bắt ‘siêu trộm’ phá két, cuỗm tài sản tiền tỷ ở nhiều địa phương

Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả triệt phá chuyên án, bắt giữ thành công kẻ thực hiện trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn phá két sắt, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993, quê tại TP Hải Phòng). Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra vụ án.

"Siêu trộm" Nguyễn Văn Sáng cùng số tang vật liên quan vụ án. (Ảnh: Văn Hiếu)

Trước đó, ngày 21/1/2026, gia đình bà B.T.H. (sinh năm 1973, trú tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) trình báo việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, trộm cắp 1,7 cây vàng trị giá hơn 259 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt.

Trong khi lực lượng Công an đang truy tìm dấu vết, xác định nghi phạm thì tiếp tục xảy ra một vụ đột nhập tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Kẻ gian đã phá két sắt lấy đi số tiền, vàng là tài sản tích góp của gia đình chị L.T.L. (sinh năm 2000, trú tại phường Móng Cái 3) với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.

Từ việc khám nghiệm hiện trường, điều tra viên xác định đây là đối tượng có nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sơ hở để đột nhập, đồng thời có khả năng vô hiệu hóa các biện pháp an ninh thông thường.

Đặc biệt, đối tượng này hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi địa bàn nhằm xóa dấu vết nên gây nhiều khó khăn cho công tác truy xét manh mối.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, làm rõ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ sở phân tích các dữ liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vốn là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, nằm trong diện theo dõi của lực lượng công an nhiều địa phương do liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Sau nhiều ngày đêm truy xét liên tục, phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương, đến đêm 29/4/2026, lực lượng chức năng bắt giữ được Nguyễn Văn Sáng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ hơn 192 triệu đồng tiền mặt và khoảng 4,38 lượng vàng được xác định là tang vật của vụ án.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Sáng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội khi thực hiện 2 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mở rộng đấu tranh, kẻ này cho biết bản thân còn liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó có một vụ trộm cắp xảy ra tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh ngày 3/10/2025, chiếm đoạt 4,6 cây vàng trị giá hơn 574 triệu đồng cùng 18 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, y còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) trong năm 2025, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng 19 chỉ vàng và nhiều tài sản giá trị khác.