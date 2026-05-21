Khí hậu ôn hòa 'không còn tồn tại', Anh tính dùng điều hòa chống nóng

"Vương quốc Anh được xây dựng cho kiểu khí hậu không còn tồn tại ngày nay và sẽ ngày càng xa rời thực tế trong những năm tới", Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh (CCC) nhận định, ám chỉ hạ tầng và nhà ở tại nước này vốn được thiết kế cho khí hậu ôn hòa, mát mẻ trong quá khứ, không phải những đợt nắng nóng cực đoan hiện nay.

Trong báo cáo công bố ngày 20/5, các cố vấn khí hậu của chính phủ Anh cho rằng những biện pháp truyền thống như kéo rèm, mở cửa sổ hay trồng cây tạo bóng mát sẽ không còn đủ hiệu quả khi nhiệt độ tiếp tục tăng.

CCC khuyến nghị toàn bộ viện dưỡng lão và bệnh viện tại Anh cần được lắp điều hòa trong vòng 10 năm tới, còn các trường học cần hoàn tất việc này trong 25 năm tới. Chính phủ cũng được đề xuất đặt ra mức nhiệt tối đa cho môi trường làm việc trong nhà và ngoài trời.

Người dân đi bộ dưới cái nắng gay gắt ở London, Anh. (Ảnh: Shutterstock)

Theo các nhà nghiên cứu, Anh cần chuẩn bị cho kịch bản nhiệt độ toàn cầu tăng 2°C vào năm 2050, trong bối cảnh mục tiêu giữ mức tăng không quá 1,5°C theo Thỏa thuận Paris ngày càng khó đạt được.

Các đợt nắng nóng tại Anh được dự báo có thể vượt ngưỡng 40°C trên toàn quốc vào giữa thế kỷ. Khoảng 90% nhà ở tại Anh có nguy cơ quá nóng, trong khi thời tiết cực đoan kéo dài có thể khiến số ca tử vong liên quan đến nhiệt tăng thêm khoảng 10.000 ca mỗi năm.

Julia King, Chủ tịch tiểu ban thích ứng của CCC, cho rằng nắng nóng cực đoan hiện là mối đe dọa khí hậu trực tiếp nhất đối với tính mạng con người tại Anh.

"Nắng nóng cực đoan chắc chắn là tác động khí hậu gây chết người nhiều nhất tại Anh, vì vậy chúng ta cần triển khai các giải pháp làm mát trên quy mô lớn", bà nói. "Không chỉ các giải pháp tạo bóng râm mà có thể là cả thiết bị điều hòa nhiệt độ. Dù theo cách nào, chúng ta cũng phải nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ những nhóm dễ tổn thương nhất tại bệnh viện, viện dưỡng lão và trường học".

Năm 2022, khi nhiệt độ tại Anh lần đầu vượt 40°C, nước này ghi nhận khoảng 3.000 ca tử vong vượt mức thông thường. Báo cáo cho rằng những đợt nắng nóng cực đoan như vậy có thể sớm trở thành “trạng thái bình thường mới”.

Tuy nhiên, việc mở rộng sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng đặt ra bài toán năng lượng. Hiện điều hòa chiếm khoảng 4% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Sam Alvis, Giám đốc an ninh năng lượng tại viện nghiên cứu IPPR, cho rằng Anh cần mở rộng điện mặt trời mái nhà song song với triển khai điều hòa.

"Chúng ta sẽ phải làm quen với việc trở thành một quốc gia nóng hơn", ông Alvis nói. "Xét từ góc độ hệ thống năng lượng, điều hòa thực ra là cặp đôi phù hợp với điện mặt trời vì nhu cầu sử dụng thường tăng đúng lúc nguồn điện mặt trời đạt đỉnh".

Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh kêu gọi đẩy nhanh triển khai sử dụng điều hòa. (Ảnh: Shutterstock)

Ngoài nắng nóng, báo cáo của CCC cũng cảnh báo hàng loạt rủi ro khí hậu khác đối với Anh trong những thập kỷ tới.

Số bất động sản có nguy cơ ngập lụt có thể tăng thêm 40% vào năm 2050 nếu không có hành động ứng phó. Mực nước biển được dự báo tăng thêm 20 - 45 cm, trong khi lượng mưa cực đoan có thể tăng tới 60%.

Đến cuối thế kỷ, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 4°C, những đợt triều cường vốn chỉ xuất hiện một lần trong 100 năm ỏ Anh có thể xảy ra hằng năm.

Báo cáo cũng cảnh báo nguy cơ hạn hán nghiêm trọng hơn khi lưu lượng sông mùa hè có thể giảm khoảng một phần ba so với 20 năm trước. Thiếu hụt nguồn nước vào năm 2050 có thể lên tới 5 tỷ lít/ngày.

"Chúng ta có thể đối mặt với viễn cảnh đến năm 2050, khi mở vòi nước mà không còn nước chảy ra", bà Julia King cảnh báo.

Theo CCC, chi phí bảo vệ người dân và hạ tầng trước biến đổi khí hậu vào khoảng 11 tỷ bảng (hơn 388.000 tỷ đồng) mỗi năm, nhưng thiệt hại do không hành động có thể tăng từ 60 tỷ bảng hiện nay lên tới 260 tỷ bảng mỗi năm chỉ trong hơn hai thập kỷ tới.