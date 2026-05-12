FPV drone diệt bộ binh: Hiệu quả hay ảo tưởng?

“Cánh tay dài” trên chiến trường hiện đại

Trong xung đột tại Ukraine, FPV drone đã nhanh chóng mở rộng vai trò, từ săn tìm phương tiện bọc thép sang tấn công trực tiếp bộ binh. Ở nhiều khu vực, mật độ sử dụng drone thậm chí được ghi nhận vượt số lần khai hỏa của pháo binh truyền thống, cho thấy mức độ phổ biến ngày càng cao của loại vũ khí này.

Khả năng điều khiển trực tiếp thông qua camera góc nhìn thứ nhất cho phép người vận hành đưa drone tiếp cận mục tiêu ở những vị trí mà đạn pháo thông thường khó vươn tới, đặc biệt là trong công sự, hầm hào hoặc khu vực đô thị phức tạp. Hàng loạt video lan truyền trên mạng đã góp phần củng cố hình ảnh FPV như một phương tiện tấn công chính xác, linh hoạt và hiệu quả.

Tuy nhiên, việc những hình ảnh này chủ yếu ghi lại các pha đánh trúng mục tiêu đã tạo ra một góc nhìn thiếu toàn diện. Trong thực tế, FPV drone chỉ là một công cụ bổ sung, không thể thay thế hoàn toàn các hệ thống hỏa lực truyền thống. So với pháo binh, sức công phá của đầu đạn nhỏ gắn trên drone là hạn chế rõ rệt, đặc biệt về khả năng xuyên phá, sát thương diện rộng và hiệu ứng mảnh.

Dù một số mẫu drone có thể đạt tầm bay xa, thậm chí vượt cự ly bắn của pháo nòng, nhưng ngay cả khi triển khai số lượng lớn, chúng khó có thể tạo ra hiệu ứng “cày xới” mục tiêu như một đợt pháo kích được hiệu chỉnh tốt. Điều này khiến FPV phù hợp hơn với các đòn tấn công chính xác thay vì chế áp diện rộng.

Chi phí ẩn

Một trong những yếu tố ít được chú ý là mức độ rủi ro đối với chính các kíp điều khiển drone. Trái với hình dung phổ biến rằng người vận hành luôn ở vị trí an toàn, trong thực tế, khi cường độ giao tranh tăng cao, các tổ điều khiển thường phải triển khai gần tuyến tiếp xúc để đảm bảo tín hiệu và thời gian phản ứng.

Việc tập trung nhiều điểm điều khiển UAV gần tiền tuyến khiến dễ trở thành mục tiêu ưu tiên của trinh sát và hỏa lực đối phương. Khi bị phát hiện, các vị trí này có thể nhanh chóng bị tập kích bằng pháo binh, tên lửa hoặc drone khác, gây tổn thất đáng kể về nhân lực.

Trong khi đó, đào tạo một người điều khiển FPV thành thạo đòi hỏi thời gian và chi phí không nhỏ, khiến việc thay thế không hề đơn giản.

Bên cạnh đó, hiệu suất thực tế của FPV drone cũng thấp hơn nhiều so với hình ảnh “bắn là trúng” thường thấy. Các nguồn phân tích cho thấy tỷ lệ drone hoàn thành nhiệm vụ thành công có thể chỉ dao động trong khoảng 20-40%, tùy điều kiện và đơn vị sử dụng. Con số này phản ánh hàng loạt yếu tố ảnh hưởng như lỗi kỹ thuật, mất tín hiệu, bị gây nhiễu điện tử, bị bắn hạ hoặc sai sót trong quá trình điều khiển.

Phần lớn FPV drone hiện nay được phát triển từ nền tảng dân dụng, khiến độ bền và độ ổn định chịu ảnh hưởng lớn bởi điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm hay rung lắc. Ngoài ra, các loại đầu đạn gắn trên drone nhiều khi được cải tiến thủ công, làm gia tăng rủi ro trong vận hành.

Điều kiện thời tiết cũng là yếu tố quan trọng. Gió mạnh, mưa hoặc sương mù dày có thể làm giảm đáng kể khả năng kiểm soát và quan sát, thậm chí khiến drone không thể hoạt động hiệu quả. Đây là điểm khác biệt lớn so với pháo binh, vốn ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết trong cùng mức độ.

Bài toán hiệu quả chiến thuật

Một hạn chế quan trọng khác của FPV drone nằm ở phạm vi sát thương. Không giống đạn pháo hay đạn cối có khả năng gây thiệt hại trên diện rộng, đầu đạn nhỏ của drone thường chỉ đủ sức tiêu diệt hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho một mục tiêu cụ thể. Trong nhiều trường hợp, nguyên tắc “một drone - một mục tiêu” gần như là chuẩn mực.

Điều này đặc biệt rõ khi tác chiến trên địa hình mở hoặc trong hệ thống chiến hào phân tán. Nếu không đánh trúng trực tiếp, khả năng gây sát thương của drone giảm đáng kể, chủ yếu chỉ gây thương tích nhẹ cho các mục tiêu lân cận. Các nghiên cứu y học quân sự cũng cho thấy phần lớn vết thương do drone gây ra thuộc mức độ nhẹ đến trung bình, phản ánh giới hạn về sức công phá.

Trong khi đó, với cùng một nhiệm vụ chế áp, pháo binh hoặc súng cối có thể bao phủ khu vực rộng hơn nhiều, tạo áp lực liên tục lên đối phương. Điều này khiến FPV drone khó có thể thay thế các phương tiện hỏa lực truyền thống trong những nhiệm vụ cần hiệu ứng diện rộng.

Sự xuất hiện của FPV drone rõ ràng đã bổ sung một lớp năng lực mới cho chiến trường hiện đại, đặc biệt trong các nhiệm vụ tấn công chính xác và linh hoạt. Tuy nhiên, việc đánh giá quá cao vai trò của chúng có thể dẫn đến những nhận định thiếu cân bằng.

Trên thực tế, FPV drone vẫn là một giải pháp mang tính thích nghi với điều kiện xung đột hiện tại, nơi chi phí thấp và khả năng triển khai nhanh được ưu tiên. Dù gây ra tổn thất đáng kể cho cả hai bên, loại vũ khí này vẫn tồn tại nhiều hạn chế về hiệu suất, độ tin cậy và khả năng thay thế các hệ thống truyền thống.

Trong bức tranh tổng thể, FPV drone không phải là “vũ khí thay đổi cuộc chơi”, mà là một thành phần mới trong hệ sinh thái tác chiến hiện đại, nơi hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào cách kết hợp linh hoạt giữa nhiều loại phương tiện và chiến thuật khác nhau.