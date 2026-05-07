Nga sẽ phô diễn gì trong duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay?

Theo Reuters và The Moscow Times, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5/2026 của Nga sẽ không có đoàn khí tài cơ giới, điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua.

Điều đó đồng nghĩa các hệ thống từng là “ngôi sao” của Quảng trường Đỏ như tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa liên lục địa RS-24 Yars, xe tăng T-90M Proryv hay tổ hợp phòng không S-400 Triumf sẽ không xuất hiện như các năm trước.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quyết định này liên quan tới “tình hình tác chiến hiện tại”, trong bối cảnh Moskva lo ngại nguy cơ UAV Ukraine tấn công vào các buổi tập kết và tổng duyệt khí tài.

Binh sĩ Nga luyện tập cho cuộc Duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay.

Nga sẽ tập trung phô diễn lực lượng bộ binh và không quân

Dù thiếu vắng xe tăng và tên lửa, duyệt binh 9/5/2026 vẫn sẽ có phần diễu hành quy mô lớn của các đơn vị quân đội Nga.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được Reuters và The Moscow Times dẫn lại, các khối đội hình sẽ bao gồm quân nhân thuộc Lục quân, Hải quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Lực lượng Tên lửa Chiến lược cùng các binh sĩ từng tham gia xung đột Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng danh dự của Trung đoàn Preobrazhensky, học viên các học viện quân sự và các đơn vị quân nhạc vẫn sẽ tham gia đầy đủ. Đây được xem là phần mang tính truyền thống nhất của duyệt binh Ngày Chiến thắng Nga.

Điểm nhấn lớn nhất năm nay nhiều khả năng nằm ở phần trình diễn trên không. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các biên đội máy bay sẽ bay qua Quảng trường Đỏ, trong đó máy bay cường kích Sukhoi Su-25 sẽ tạo khói màu trắng - xanh - đỏ tượng trưng cho quốc kỳ Nga.

Một số nguồn tin của Nga cho rằng các đội bay biểu diễn khí động cũng sẽ tham gia nếu điều kiện thời tiết cho phép, dù quy mô có thể nhỏ hơn đáng kể so với lễ duyệt binh 2025.

Khác với các năm trước tập trung vào khí tài hạng nặng, lễ duyệt binh 2026 được cho là sẽ nhấn mạnh yếu tố “chiến trường hiện đại”.

Hãng tin Kyiv Independent và Le Monde cho biết chương trình truyền hình trực tiếp sẽ phát các hình ảnh về hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine, thay cho màn trình diễn cơ giới truyền thống.

Dù chưa có xác nhận chính thức về UAV, nhiều chuyên gia nhận định Nga có thể tiếp tục nhấn mạnh vai trò của lực lượng không người lái, vốn đã trở thành biểu tượng của xung đột hiện đại. Năm 2025, Nga từng đưa các UAV Lancet và Geran xuất hiện trong duyệt binh, nhưng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các khí tài này sẽ di chuyển qua Quảng trường Đỏ năm nay.

An ninh được thắt chặt quanh khu vực Quảng trường Đỏ.

Các hãng tin phương Tây đánh giá lễ duyệt binh 9/5/2026 sẽ mang tính chính trị - biểu tượng nhiều hơn là trình diễn hỏa lực quân sự.

Washington Post nhận định việc loại bỏ hoàn toàn đoàn cơ giới cho thấy Nga đang ưu tiên yếu tố an ninh và tránh để khí tài trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích UAV tầm xa.

Trong khi đó, AP cho rằng đây là thay đổi lớn nhất của lễ duyệt binh Moskva kể từ khi Nga khôi phục quy mô trình diễn quân sự hiện đại sau năm 2008.

Điều đó khiến lễ duyệt binh năm nay trở thành một trong những sự kiện đặc biệt nhất trong nhiều năm qua: ít xe tăng, ít tên lửa, nhưng phản ánh rõ tác động của xung đột hiện đại lên ngay cả những màn phô diễn sức mạnh mang tính biểu tượng nhất của Nga.