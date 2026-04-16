Mỹ hết sạch tên lửa đạn đạo chủ chốt PrSM sau đợt tấn công Iran?

Vũ khí “át chủ bài” vừa khai hỏa đã hết sạch

Việc quân đội Mỹ sử dụng hết toàn bộ kho tên lửa đạn đạo chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM), ngay từ giai đoạn đầu xung đột với Iran đang gây chú ý trong giới phân tích quân sự. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được triển khai trong thực chiến và cũng là lần đầu tiên nó bị tiêu hao với tốc độ vượt xa dự tính.

Phóng tên lửa đạn đạo PrSM. Ảnh Military Watch

Theo các nguồn tin quân sự, PrSM đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran từ khu vực Vịnh Ba Tư. Tốc độ sử dụng dày đặc, kết hợp với cường độ tác chiến cao, khiến toàn bộ kho dự trữ ban đầu nhanh chóng cạn kiệt. Một quan chức phụ trách chuyển đổi của Lục quân Mỹ thừa nhận lực lượng này đã dùng hết toàn bộ kho PrSM ngay từ đầu cuộc xung đột, dù sau đó đã bắt đầu nhận các lô bổ sung.

Diễn biến này phản ánh một thực tế đáng chú ý: ngay cả những vũ khí mới nhất, được kỳ vọng đóng vai trò chủ lực trong chiến tranh hiện đại, cũng có thể bị tiêu hao rất nhanh khi bước vào xung đột cường độ cao.

PrSM được phát triển để thay thế ATACMS, vốn đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều chiến trường trước đó. So với phiên bản cũ, PrSM có tầm bắn vượt quá 500 km, xa hơn đáng kể so với mức khoảng 300 km của ATACMS, đồng thời thiết kế nhỏ gọn cho phép mỗi bệ phóng mang hai tên lửa thay vì một.

Phóng tên lửa đạn đạo ATACMS. Ảnh Military Watch

Loại tên lửa này được tích hợp trên hệ thống M142 HIMARS - nền tảng đã chứng minh hiệu quả trong các xung đột gần đây. Nhờ sự kết hợp này, Mỹ có thể triển khai các đòn tấn công chính xác tầm xa với độ linh hoạt cao, đặc biệt trong các khu vực rộng lớn như Trung Đông hay Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chính vì vậy, PrSM không chỉ là một loại vũ khí mới, mà còn là một phần quan trọng trong cách tiếp cận tác chiến hiện đại của Mỹ: ưu tiên tấn công từ xa, giảm rủi ro cho lực lượng trực tiếp và tận dụng ưu thế công nghệ.

Hệ lụy

Việc cạn kiệt PrSM chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Trong xung đột với Iran, hàng loạt loại vũ khí đắt tiền và có giá trị chiến lược cao của Mỹ cũng bị tiêu hao với tốc độ đáng kể.

Hải quân Mỹ được cho là đã phóng gần 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong vài tuần đầu. Trong khi đó, năng lực sản xuất loại tên lửa này dự kiến chỉ đạt khoảng 150 quả mỗi năm, khiến việc bổ sung trở thành quá trình kéo dài nhiều năm.

Ở chiều phòng thủ, các hệ thống như THAAD, Patriot và Aegis cũng tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn để đối phó các đòn phản công. Ước tính có hơn 2.000 tên lửa đánh chặn đã được sử dụng, buộc Mỹ phải điều chuyển dự trữ từ nhiều khu vực khác về Trung Đông.

Ngoài ra, các loại vũ khí chuyên biệt như bom xuyên phá GBU-57 vốn có chi phí cực cao và sản xuất hạn chế - cũng được cho là đã gần như cạn kiệt.

Hải quân Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào Iran. Ảnh Military Watch

Việc tiêu hao nhanh chóng các loại đạn dược chủ lực cho thấy một thực tế ít được nhắc đến: sức mạnh quân sự, dù lớn đến đâu, cũng phụ thuộc vào khả năng duy trì nguồn cung.

Các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hàng nghìn mục tiêu trong thời gian ngắn có thể mang lại hiệu quả tức thời, nhưng đồng thời tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hậu cần và công nghiệp quốc phòng. Trong khi đó, việc sản xuất các loại vũ khí công nghệ cao như PrSM hay Tomahawk không thể tăng tốc trong thời gian ngắn do yêu cầu kỹ thuật và chi phí lớn.

Điều này đặt ra thách thức cho Mỹ trong việc duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến trên nhiều mặt trận cùng lúc. Khi một khu vực tiêu hao quá nhiều nguồn lực, các khu vực khác có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng phức tạp.