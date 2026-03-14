FIFA cấm 7 sao nhập tịch, HLV Malaysia vẫn tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Theo tờ Berita Harian, việc mất bảy cầu thủ bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) treo giò không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển Malaysia trước trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam vào ngày 31/3 tới.

Theo HLV trưởng đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski, ban huấn luyện đội tuyển Malaysia đã có những phương án riêng để đối phó với tình hình thiếu hụt lực lượng. Đội tuyển có thể sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt mới nhằm tăng cường sức mạnh cho đội trước cuộc đối đầu then chốt.

Ông Cklamovski cho biết quá trình lựa chọn đội hình vẫn đang được tiến hành cẩn trọng. Ban huấn luyện hiện tập trung đánh giá phong độ và mức độ sẵn sàng của từng cầu thủ trước khi đưa ra danh sách cuối cùng.

“Có thể sẽ xuất hiện một vài gương mặt mới trong đội hình, dựa trên phong độ và sự chuẩn bị của họ. Tuy nhiên, tôi chưa thể nói chính xác có bao nhiêu cầu thủ sẽ được triệu tập, vì chúng tôi vẫn chưa đến giai đoạn lựa chọn cuối cùng”, ông cho biết.

Đội tuyển Malaysia chính thức mất 7 cầu thủ nhập tịch vì làm giả hồ sơ.

HLV này cũng cho biết đội tuyển Malaysia đang áp dụng một quy trình đánh giá nghiêm ngặt nhằm đảm bảo những cầu thủ được chọn có thể đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật của đội.

Bên cạnh đó, ông tiết lộ đội hình đội tuyển Malaysia sắp tới nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp giữa các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và những tài năng trẻ đang lên.

“Tôi tin rằng một số cầu thủ giàu kinh nghiệm có thể được triệu tập để tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cho đội hình chính. Đồng thời, cũng có những cầu thủ trẻ mà tôi đang theo dõi và muốn trao cơ hội để họ chứng tỏ năng lực”, ông Cklamovski nói thêm.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam vào cuối tháng 3 được xem là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý của vòng loại Asian Cup 2027, khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi để tiến gần hơn tới tấm vé dự vòng chung kết.