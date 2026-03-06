LĐBĐ Malaysia không phục án phạt, khẳng định cầu thủ nhập tịch đúng pháp luật

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đã ghi nhận phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng cho rằng mức kỷ luật lẽ ra cần công bằng hơn. CAS bác bỏ các nội dung kháng cáo của FAM trong vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ. 7 cầu thủ có liên quan gồm Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng (đã chấp hành 4 tháng, còn lại 8 tháng).

“Các án phạt đối với các cầu thủ đã được điều chỉnh, dù họ vẫn bị cấm thi đấu thêm tám tháng nữa", cơ quan quản lý bóng đá Malaysia viết trong thông cáo đăng chiều 6/3. FAM cho rằng các án phạt “có vẻ không tương xứng, đặc biệt khi so sánh với những hình phạt được áp dụng trong các vụ việc tương tự trước đây tại CAS”.

Facundo là một trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo.

Cơ quan này giữ nguyên quan điểm về tính hợp lệ của các cầu thủ gian lận, dù điều này bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bác bỏ bằng nhiều chứng cứ không thể chối cãi. “Kết quả này vẫn là một nỗi thất vọng lớn, đặc biệt đối với các cầu thủ. Họ là những công dân Malaysia đã nhập quốc tịch theo đúng pháp luật của Malaysia", FAM cho biết.

Liên đoàn bóng đá Malaysia thừa nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót trong công tác giám sát, các cầu thủ được cho là không tham gia vào quá trình hành chính và không biết về các vấn đề liên quan. Các cuộc điều tra của các cơ quan chức năng và FIFA vẫn đang tiếp tục. FAM cho biết sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đã ghi nhận phán quyết của CAS và sẽ chuyển vụ việc tới các cơ quan kỷ luật của liên đoàn để tiếp tục xem xét.

“AFC đã tiếp nhận quyết định được CAS công bố ngày 5/3, liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và một số cầu thủ vì vi phạm quy tắc kỷ luật của FIFA. Vụ việc sẽ được chuyển lên Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC để xem xét”, AFC thông báo.