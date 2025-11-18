  • Zalo

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất tháng 11

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 18/11/2025 09:55:17 +07:00Google News
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất tháng 11/2025, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của đội tuyển Việt Nam.

Lượt trận thứ 5 của vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong tháng 11/2025. Đội tuyển Việt Nam đấu với Lào trên sân khách vào ngày 19/11. Trước đó một ngày, 2 đội còn lại ở bảng F là Malaysia và Nepal đối đầu nhau.

Sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 2 tại bảng F với 9 điểm (3 chiến thắng, 1 thất bại). Nhà vô địch Đông Nam Á ở thế bất lợi so với Malaysia trong cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (kém 3 điểm, thua 0-4 trong trận đối đầu trực tiếp).

Kết quả lượt trận thứ 5 quyết định độ khó của thử thách đối với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu trực tiếp với Malaysia, diễn ra vào tháng 3/2026.

Đội tuyển Việt Nam cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với Malaysia.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Bảng F

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Malaysia414-112
2Việt Nam49-59
3Lào43-143
4Nepal42-80

Bảng A

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Philippines413-510
2Tajikistan48-210
3Timor Leste43-83
4Maldives41-100

Bảng B

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Lebanon411-010
2Yemen411-08
3Brunei42-173
4Bhutan41-81

Bảng C

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Hong Kong
(Trung Quốc)		46-48
2Singapore45-38
3Bangladesh45-72
4Ấn Độ42-42

Bảng D

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Turkmenistan47-49
2Thái Lan410-49
3Sri Lanka45-46
4Đài Loan
(Trung Quốc)		43-130

Bảng E

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Syria411-112
2Myanmar44-96
3Afghanistan42-42
4Pakistan41-42

Thể thức vòng loại Asian Cup 2027

Mỗi bảng đấu có 4 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt. Chỉ 6 đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc phân hạng ở các bảng đấu dựa vào số điểm giành được của các đội bóng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, chỉ tiêu được xét đến là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính trong các trận đấu giữa những đội bằng điểm với nhau).

Nếu áp dụng chỉ số thành tích đối đầu vẫn chưa phân hạng được, ban tổ chức sẽ so sánh đến hiệu số bàn thắng - bàn thua chung cuộc (tính tất cả các trận đấu).

Tiểu Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn