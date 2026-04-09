EVN tập trung các nguồn lực, đảm bảo cung ứng đủ điện năm 2026

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo về tình hình sản xuất, tiêu thụ điện trong 3 tháng đầu năm 2026. Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 28,6 tỷ kWh. Lũy kế quý I năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 76,86 tỷ kWh – tăng 6,6% so với cùng kỳ 2025.

Về tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong quý I năm 2026, thủy điện cung cấp 16,09 tỷ kWh, chiếm 20,9%; nhiệt điện than đạt 40,58 tỷ kWh, chiếm 52,8%; tua bin khí là 5,4 tỷ kWh, chiếm 7%; năng lượng tái tạo 11,8 tỷ kWh, chiếm 15,4% (trong đó điện mặt trời đạt 6,98 tỷ kWh, điện gió đạt 4,33 tỷ kWh); điện nhập khẩu là 2,92 tỷ kWh, chiếm 3,8%...

Trong quý I năm 2026, EVN tổ chức vận hành cao các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Tổng thời gian xả 2 đợt là 15 ngày (giảm 1,5 ngày so với kế hoạch) với tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 3,348 tỷ m3, tiết kiệm 18% so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

EVN đang tập trung các nguồn lực, đảm bảo cung ứng đủ điện năm 2026.

Với bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Về tình hình triển khai các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm trong quý I năm 2026, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 98,4%, chuẩn bị hòa đồng bộ tổ máy 1; đã ký hợp đồng EPC dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Dự án Thủy điện Hoà Bình mở rộng đã được Hội đồng Kiểm tra nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng...

Trong quý I năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 46 công trình và hoàn thành đóng điện 39 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (1 dự án 500kV, 7 dự án 220kV và 31 dự án 110kV); trong đó có các dự án quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối, đường dây 220kV Dốc Sỏi - Dung Quất, đấu nối 500kV sau trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên...

EVN nhận định quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô, việc triển khai kế hoạch trong quý II năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của EVN và các đơn vị. Căng thẳng địa chính trị (nhất là xung đột khu vực Trung Đông) vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm tăng chi phí vận chuyển và nhiên liệu đầu vào như than, dầu, khí và cả thiết bị năng lượng.

Trong nước, quý II là giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng, sản xuất công nghiệp và tiêu thụ điện tăng trưởng cao, đặc biệt trong các khu công nghiệp. Vì vậy, EVN cùng các đơn vị thành viên tập trung nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Công Thương nhằm đảm bảo cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 – 2030; tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng.