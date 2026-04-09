Bộ Công Thương: Cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được đảm bảo

Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 Bộ Công Thương, thông tin thêm về việc phụ tải điện tăng cao, ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) - cho biết, năm nay ngay từ 31/3, nắng nóng ở miền Bắc đã xuất hiện và phụ tải điện đã tăng cao.

“Con số khoảng 1 tỷ kWh điện không phải là kỷ lục quốc gia vì các năm trước đã từng ghi nhận, nhưng đây là mức cao nhất từ đầu năm tính đến 31/3. Đến ngày 7/4 vừa rồi, phụ tải còn cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng cao”, ông Nguyễn Thế Hữu nói.

Theo ông Hữu, ngay từ cuối năm 2025, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch bảo đảm cung cấp điện cho năm 2026, với phương án cơ sở tăng trưởng khoảng 8,5% và phương án cực đoan cho mùa khô có thể lên tới 14,1%. Hiện tại, tăng trưởng phụ tải tích lũy đến thời điểm này khoảng hơn 6%, vẫn nằm trong kế hoạch dự kiến.

“Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu phụ tải phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết. Hiện chúng ta đang ở trong một đợt nắng nóng, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiệt độ tăng cao và hiệu ứng ủ nhiệt tại các đô thị lớn lên thì nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng đột biến, gây áp lực rất lớn lên hệ thống điện”, đại diện Cục Điện lực nói.

Bộ Công Thương cho biết cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được đảm bảo.

Để bảo đảm cung cấp điện, Bộ Công Thương đã triển khai rất nhiều giải pháp để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối và điều độ.

Hầu hết các hồ thủy điện lớn, đặc biệt là các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc, đều đang duy trì được mực nước cao để sẵn sàng cho đợt cao điểm mùa khô. Điều này cũng lý giải nguyên nhân tại sao tỷ trọng thủy điện trong cơ cấu nguồn điện thời điểm này đang thấp; sang mùa lũ, cơ cấu này sẽ điều chỉnh lại. Tuy nhiên, sản lượng thủy điện còn phụ thuộc vào lượng nước về hằng năm, vì vậy luôn có những biến động nhất định.

Về cung cấp nhiên liệu, đầu tháng 4, PV GAS cũng đã thông báo nâng khả năng tái hóa khí từ hơn 7 triệu m³/ngày lên 9,5 triệu m³/ngày. Điều này trực tiếp làm tăng độ linh hoạt trong huy động các nguồn điện khí ở miền Đông Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phụ tải của miền Nam, nhất là vào các giờ cao điểm chiều, khi không còn nắng nữa.

Lãnh đạo Cục Điện lực thông tin thêm, vào 0h ngày 7/4, Nhiệt điện Vũng Áng II đã hoàn tất các quy trình thử nghiệm kỹ thuật và chính thức phát điện thương mại, bổ sung thêm khoảng 1.300 MW cho hệ thống.

Về phía lưới điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cũng đã bổ sung, thay thế, nâng công suất một số trạm 500kV như Phố Nối, Lai Châu, Hòa Bình.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến để điều chỉnh khung giờ cao điểm của biểu giá điện hệ thống.

“Khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm…từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm. Việc này sẽ giúp cân bằng đồ thị phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt trong những giờ cao điểm”, lãnh đạo Cục Điện lực cho biết.