Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường giải pháp đảm bảo cung ứng điện

(VTC News) -

Bước sang năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) sớm chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, chung tay với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đảm bảo cấp điện, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đề ra với mức tăng trưởng (GRDP) từ 11% trở lên.

Bên cạnh đó, trước dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt kéo theo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao trong mùa hè năm 2025, cũng như các tình huống mưa dông, bão lũ có thể xảy ra, đơn vị một mặt vừa đảm bảo cung ứng điện, mặt khác thường xuyên đưa ra khuyến cáo đến khách hàng hãy sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Lãnh đạo Công ty kiểm tra hiện trường tiến độ thi công dự án.

Từ năm 2024 đến tháng 5/2025, PC Thanh Hóa triển khai và hoàn thành các dự án 110kV trọng điểm bao gồm: Sầm Sơn 2, Nam Thành phố, Bắc Thành phố, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa 2, Thiệu Hóa nâng tổng số trạm 110kV toàn tỉnh là 31 trạm với 49 máy biến áp có tổng công suất đặt 2.237 MVA, tăng 457 MVA so với cùng kỳ năm 2024; 72 đường dây 110kV với tổng chiều dài 1.117,19 km; 7.526,84 km đường dây trung áp và 13.111,5 km đường dây hạ áp. Công suất tại các trạm quan trọng như Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Sầm Sơn, Bá Thước… cũng được nâng cấp đáng kể.

Cùng với đó, hệ thống đường dây trung và cao thế được cải tạo, đấu nối, bổ sung các mạch vòng, san tải hợp lý nhằm tăng độ tin cậy và tính linh hoạt trong vận hành. Công ty đã kiến nghị đầu tư bổ sung mạch vòng 110kV cho tuyến 174E9.5 - một tuyến quan trọng cấp cho nhiều trạm lớn nhằm đáp ứng tiêu chí N-1, tránh gián đoạn khi xảy ra sự cố.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty cũng triển khai đầu tư, cải tạo và đóng điện được 54/70 dự án trung hạ áp; hoàn thành đóng điện xây dựng mới, cải tạo luân chuyển được 447 TBA với tổng công suất 165.957kVA; xây dựng mới và cải tạo được 230,44km đường dây trung áp… Qua đó, đảm bảo vận hành và cấp điện cho gần 900 nghìn khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh.

Công nhân Xí nghiệp 110kV (PC Thanh Hóa) kiểm tra vận hành thiết bị trong cao điểm nắng nóng.

Một điểm nổi bật của PC Thanh Hóa là đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện. Tính đến này toàn Công ty có 31 trạm 110kV vận hành theo cơ chế không người trực, điều khiển và giám sát hoàn toàn từ xa qua hệ thống SCADA, IEDs, camera/cảm biến… Trong đó, một trạm biến áp số đã được đưa vào vận hành tại khu vực Bắc thành phố Thanh Hóa, trở thành mô hình tiêu biểu cho trạm kỹ thuật số, nơi dữ liệu được thu thập, xử lý và truyền nhận bằng tín hiệu số, thay thế hoàn toàn hệ thống như trước kia.

Việc tự động hóa góp phần nâng cao độ chính xác trong điều độ, tiết kiệm nhân lực và tăng hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, Công ty vẫn tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu trong dịp lễ, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Công nhân Điện lực thành phố Sầm Sơn (PC Thanh Hóa) kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng 2025.

Song song với các giải pháp đầu tư và điều hành, PC Thanh Hóa cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát toàn diện lưới điện. Hàng loạt điểm tiềm ẩn nguy cơ sự cố đã được phát hiện và khắc phục kịp thời; các khiếm khuyết trên hệ thống thiết bị, đường dây, trạm biến áp đã được xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn vận hành trong mọi tình huống; các vật tư dự phòng đảm bảo về số lượng, chất lượng để phòng khi có thiên tai: Mưa giông, bão lũ làm thiệt hại tài sản của ngành, đơn vị… có thể đáp ứng ngay việc khắc phục, thay thế, sửa chữa, sớm cấp điện lại cho khách hàng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều Điện lực trực thuộc PC Thanh Hóa ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền địa phương. Các đơn vị đã đồng loạt ra quân xử lý cây cối, vật cản vi phạm hành lang an toàn điện nhất là tại các khu vực rừng núi, đồi dốc, nơi vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mưa giông, gió lớn xảy ra. Đây là một trong những nhiệm vụ then chốt giúp giảm thiểu sự cố và nâng cao độ ổn định của hệ thống điện trong mùa mưa bão sắp tới.

PC Thanh Hóa chủ động làm việc với các khách hàng lớn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ điện cao để xây dựng kế hoạch điều chỉnh phụ tải theo khung giờ.

Nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện trong những giờ cao điểm nắng nóng, PC Thanh Hóa chủ động làm việc với các khách hàng lớn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ điện cao để xây dựng kế hoạch điều chỉnh phụ tải theo khung giờ. Các giải pháp như giãn ca, giảm tải vào giờ cao điểm, bố trí sản xuất hợp lý, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, nâng cấp cải tạo máy móc thiết bị đã và đang được nhiều doanh nghiệp đồng thuận triển khai.

Không chỉ chú trọng hạ tầng và kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn ưu tiên nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Các kênh tương tác như Tổng đài 19006769, Zalo Chăm sóc khách hàng, ứng dụng CSKH EVNNPC, fanpage Facebook... luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi yêu cầu, phản ánh từ người dân.

Cùng với đó, các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả được triển khai sâu rộng qua truyền hình, mạng xã hội, pano, qua loa phát thanh, trực tiếp với các tổ dân phố, truyền thông lưu động… Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực phát triển bền vững và xây dựng hình ảnh ngành điện thân thiện, gần gũi.

Trong 5/2025, PC Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn PCCN, phòng ngừa tai nạn điện trong dân kết hợp tuyên tuyền sử dụng điện tiết kiệm đến giáo viên, học sinh trường THCS Quảng Hợp (Quảng Xương).

Bên cạnh công tác kiểm tra tại chỗ của các đơn vị trực thuộc, từ đầu năm 2025 PC Thanh Hóa thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Công ty trực tiếp phụ trách để tổ chức kiểm tra, phúc tra chuyên đề trước mùa nắng nóng như việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của khách hàng liên quan đến chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện qua hệ thống CRM; tiến độ ghi chỉ số, phát hành hóa đơn, thu tiền điện; công tác phúc tra trong điều kiện thời tiết bình thường và bất thường; kiểm soát công tác dịch vụ khách hàng, ký cam kết thực hiện đúng quy trình.

Đồng thời, các đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải (DR), dự báo phụ tải, thông tin và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về chỉ số công tơ sau khi thực hiện kiểm tra đảm bảo khách quan, minh bạch và công khai đến khách hàng và công tác truyền thông mùa nắng nóng. Tại hiện trường, các đoàn tiến hành đánh giá tổng thể các điều kiện kỹ thuật, an toàn vận hành và khả năng ứng phó sự cố. Qua kiểm tra, nhiều vấn đề đã được chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống trong giai đoạn cao điểm sắp tới.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, kiểm tra công tác trực vận hành tại Trung tâm Điều khiển xa.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải chia sẻ: "Xác định rõ trách nhiệm của ngành điện trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt vào những thời điểm nhu cầu tăng cao như các dịp lễ và mùa hè, Công ty đảm bảo cung ứng điện đến với hàng trăm nghìn khách hàng trong tỉnh. Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng, chúng tôi chú trọng nâng cao dịch vụ và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Mục tiêu là mang lại sự hài lòng và niềm tin vững chắc từ phía cộng đồng".

Giám đốc Hoàng Hải cũng cho biết thêm: "Chúng tôi cũng lường trước các diễn biến về thời tiết bất thường như mưa dông, bão lũ... nên công tác chuẩn bị bao gồm diễn tập sát với tình huống thực tế được tổ chức định kỳ hàng năm, bố trí thiết bị, vật tư dự phòng đảm bảo số lượng, chất lượng cũng như con người, phương tiện khi cần điều động, điều này sẽ giúp cho đơn vị chủ động ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra …"

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ kỹ thuật, đầu tư đến nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang thể hiện tinh thần chủ động và quyết tâm cao trong công tác đảm bảo điện. Những hành động này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn hướng đến tương lai phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với biến đổi thời tiết và nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng.