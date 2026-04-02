EVN và Tây Ninh gỡ vướng công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm cung ứng điện 2026

Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Hồng Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan.

Về phía EVN, có ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên Hội đồng thành viên, lãnh đạo các ban chuyên môn EVN; ông Lê Xuân Hải - Thành viên HĐTV EVNSPC, ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng giám đốc EVNSPC, lãnh đạo các ban chuyên môn EVNSPC, Công ty Điện lực Tây Ninh.

Buổi làm việc còn có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO).

Bước vào những tháng đầu năm 2026, khu vực phía Nam đang đối mặt với nền nhiệt độ cao bất thường, có thời điểm lên tới 37 - 38 độ C, thậm chí ngoài trời bức xạ nhiệt lên tới 40 - 42 độ C. Thời tiết khắc nghiệt cộng với sự phục hồi sản xuất đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tại Tây Ninh tăng vọt.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Tây Ninh, trong 3 tháng đầu năm 2026, tình hình phụ tải trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng cao, dẫn đầu 8 tỉnh thành phía Nam. Trong đó, thành phần công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng tới 71,63% đã quyết định sự tăng trưởng điện trên địa bàn. Sự mở rộng của các khu công nghiệp như Hoàng Gia, Phước Đông, Thành Thành Công, đặc biệt là sự góp mặt của các dự án lớn như nhà máy thép Hòa Phát, đang tạo ra áp lực lớn lên hệ thống điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC - đã trao đổi 4 nhóm giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng hành của chính quyền địa phương và khách hàng. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng lưới điện; quyết liệt tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải; phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu; huy động nguồn dự phòng.

Dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, song EVNSPC cam kết nỗ lực tối đa đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân; đồng thời kêu gọi sự đồng thuận từ chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để vượt qua cao điểm mùa khô năm nay, ông Bùi Quốc Hoan cho hay.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc SSO cho biết: Triển khai các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương nhằm đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, NSMO và EVN có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa; đồng thời chỉ đạo sát sao các đơn vị thành viên trong việc xây dựng, sẵn sàng các phương án đảm bảo điện mùa khô và cả năm 2026.

Các tháng đầu năm 2026, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, phụ tải hệ thống có sự gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng do hiện tượng El Nino xuất hiện sớm đã tác động không nhỏ đến nhu cầu phụ tải và làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thủy văn tại các nhà máy thủy điện. Ngoài ra, tình hình chính trị bất ổn trên thế giới đã đe dọa đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Đây là yếu tố bất thường, không dự báo được.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền, SSO đã phối hợp EVNSPC, Công ty Điện lực Tây Ninh tính toán, xây dựng, tham mưu và được UBND tỉnh ủng hộ, ban hành danh sách phụ tải ưu tiên, phương án cấp điện phụ tải ưu tiên, phương án cấp điện trong tình huống mất cân bằng cung cầu hệ thống… Đây là những cơ sở quan trọng để SSO, EVNSPC vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng cũng kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đẩy mạnh các các giải pháp quản lý phụ tải, phát triển nguồn tự sản - tự tiêu và các chương trình tiết kiệm điện nhằm góp phần vận hành hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền Nam an toàn, ổn định, tin cậy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên Hội đồng thành viên EVN cho biết, mùa khô năm 2026 đang đặt ra nhiều áp lực lớn đối với công tác cung ứng điện. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, EVN sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Nhiều công trình trọng điểm mang tính cấp bách như: đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành, trạm 220kV Gò Công, các đường dây đấu nối 110kV hiện vẫn đang vướng mắc tại nhiều trụ móng, chưa được bàn giao mặt bằng thi công. EVN kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh sớm phê duyệt phương án bồi thường, điều chỉnh quy hoạch chi tiết để nhà thầu kịp thời triển khai, đưa công trình vào hoạt động để chống quá tải.

Lãnh đạo EVN cũng kiến nghị chính quyền và người dân Tây Ninh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Mục tiêu đặt ra là tiết kiệm 3% tổng sản lượng điện tiêu thụ, riêng các tháng cao điểm (tháng 4,5,6) phải phấn đấu đạt trên 10%.

Trong đó, nhóm công sở yêu cầu phải tiết kiệm tối thiểu 5% so với cùng kỳ; nhóm chiếu sáng công cộng tiết kiệm tối thiểu 30% so với cùng kỳ; và nhóm doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiết kiệm tối thiểu 50% phần chiếu sáng quảng cáo; đồng thời, đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của buổi làm việc giữa tỉnh Tây Ninh và ngành Điện, đồng thời ghi nhận sự chủ động, tích cực của các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

Lãnh đao UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó sớm thống nhất, ký kết văn bản phối hợp làm căn cứ kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai. Đối với công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, các sở, ngành phải chủ động, linh hoạt, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, không thực hiện máy móc theo thời gian tối đa cho phép; đồng thời tỉnh sẽ xem xét thành lập tổ chuyên trách để theo dõi, kiểm soát tiến độ xử lý công việc.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cũng quán triệt các đơn vị liên quan phải bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm yêu cầu “năm rõ, sáu rõ” trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Buổi làm việc không chỉ là dịp để UBND tỉnh Tây Ninh và ngành Điện rà soát, đánh giá thực trạng cung ứng điện, tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn, mà còn thể hiện rõ tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và ngành Điện trong việc cùng tháo gỡ khó khăn, đồng hành triển khai các công trình năng lượng trọng điểm.