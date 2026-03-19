Hội nghị bàn tròn ESG: Kết nối đa chiều - hành động vì tương lai bền vững

(VTC News) -

Xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, Hội nghị bàn tròn “Thúc đẩy cam kết và thực thi chính sách ESG của các bên liên quan” diễn ra chiều ngày 18/3/2026 của Trường Kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trở thành điểm giao thoa quan trọng để các ngân hàng, doanh nghiệp và giới học thuật cùng giải bài toán phát triển bền vững.

Hội nghị bàn tròn "Thúc đẩy cam kết và thực thi chính sách ESG của các bên liên quan" quy tụ các chuyên gia, đại diện ngân hàng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội uy tín.

Một diễn đàn đa phương - Một tầm nhìn chung

Hội nghị là nội dung quan trọng trong dự án hợp tác dài hạn (2023 - 2027) giữa Fair Finance Asia và Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành chiến lược từ các tổ chức uy tín như Oxfam Việt Nam, NetZero Việt Nam, MSD Việt Nam và Học viện Ngân hàng, tạo nên một hệ sinh thái thảo luận phong phú và toàn diện.Được thiết kế theo mô hình bàn tròn, xóa bỏ khoảng cách giữa diễn giả và đại biểu để tạo ra không gian tương tác tối đa, các phiên thảo luận tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi: Nhận diện khoảng cách, Số liệu thực chứng và Góc nhìn thực tiễn.

Ông Nguyễn Đức Thái - Giám đốc điều hành SAPP EDU - điều phối hội nghị.

TS. Bùi Thị Thu Loan đã chia sẻ dự thảo "Báo cáo kết quả đánh giá cam kết chính sách ESG của các ngân hàng thương mại năm 2025".

TS. Bùi Thanh Minh cùng đại diện các doanh nghiệp thảo luận về khả năng áp dụng ESG trong bối cảnh thực tế tại Việt Nam.

Diễn giả Nguyễn Thị Khuyên - Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam - báo cáo “Thúc đẩy cam kết và thực thi ESG - Góc nhìn của doanh nghiệp”.

Hội nghị bàn tròn “Thúc đẩy cam kết và thực thi chính sách ESG của các bên liên quan đã thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức và thu thập ý kiến đa chiều để thúc đẩy lộ trình ESG. Những ý kiến đóng góp, chia sẻ sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp thực thi chính sách hiệu quả, giúp doanh nghiệp không chỉ "cam kết trên giấy" mà thực sự tạo ra tác động tích cực đến Môi trường - Xã hội - Quản trị.

Không gian thảo luận mở tại Hội nghị chính là "chìa khóa" để giải quyết các rào cản thực thi, đồng thời thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Giới học thuật trong kỷ nguyên hội nhập.

Sự thành công của hội nghị chính là tiền đề cho những hợp tác chiến lược mới, mở ra chương tiếp theo trong lộ trình hội nhập quốc tế của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với tinh thần chủ động và sáng tạo, Trường Kinh tế, HaUI cam kết sẽ tiếp tục là 'ngọn hải đăng' dẫn dắt, lan tỏa các giá trị ESG để cùng các bên liên quan kiến tạo nên một tương lai kinh tế thịnh vượng và trách nhiệm.