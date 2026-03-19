Hội nghị bàn tròn ESG: Kết nối đa chiều - hành động vì tương lai bền vững

Xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, Hội nghị bàn tròn “Thúc đẩy cam kết và thực thi chính sách ESG của các bên liên quan” diễn ra chiều ngày 18/3/2026 của Trường Kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trở thành điểm giao thoa quan trọng để các ngân hàng, doanh nghiệp và giới học thuật cùng giải bài toán phát triển bền vững.
Một diễn đàn đa phương - Một tầm nhìn chung
Hội nghị là nội dung quan trọng trong dự án hợp tác dài hạn (2023 - 2027) giữa Fair Finance Asia và Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành chiến lược từ các tổ chức uy tín như Oxfam Việt Nam, NetZero Việt Nam, MSD Việt Nam và Học viện Ngân hàng, tạo nên một hệ sinh thái thảo luận phong phú và toàn diện.Được thiết kế theo mô hình bàn tròn, xóa bỏ khoảng cách giữa diễn giả và đại biểu để tạo ra không gian tương tác tối đa, các phiên thảo luận tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi: Nhận diện khoảng cách, Số liệu thực chứng và Góc nhìn thực tiễn.
Hội nghị bàn tròn “Thúc đẩy cam kết và thực thi chính sách ESG của các bên liên quan đã thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức và thu thập ý kiến đa chiều để thúc đẩy lộ trình ESG. Những ý kiến đóng góp, chia sẻ sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp thực thi chính sách hiệu quả, giúp doanh nghiệp không chỉ "cam kết trên giấy" mà thực sự tạo ra tác động tích cực đến Môi trường - Xã hội - Quản trị.
Sự thành công của hội nghị chính là tiền đề cho những hợp tác chiến lược mới, mở ra chương tiếp theo trong lộ trình hội nhập quốc tế của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với tinh thần chủ động và sáng tạo, Trường Kinh tế, HaUI cam kết sẽ tiếp tục là 'ngọn hải đăng' dẫn dắt, lan tỏa các giá trị ESG để cùng các bên liên quan kiến tạo nên một tương lai kinh tế thịnh vượng và trách nhiệm.
