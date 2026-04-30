Biển Bắc: 'Trái tim' năng lượng xanh của châu Âu

Biển Bắc, với địa hình nông, nhiều gió và nằm gần các quốc gia Bắc Âu, đang nổi lên như trung tâm năng lượng tái tạo quan trọng của châu Âu. Nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào không chỉ giúp khu vực này cung cấp điện sạch với chi phí cạnh tranh trong dài hạn, mà còn thúc đẩy làn sóng đổi mới công nghệ xanh, mở ra cơ hội chuyển đổi cho nhiều ngành công nghiệp vốn gây ô nhiễm.

Trạm biến áp cùng các tuabin gió ngoài khơi trên Biển Bắc. (Ảnh: Getty Images)

Hiện hơn 80% công suất điện gió ngoài khơi của châu Âu được kết nối với lưới điện tại Biển Bắc, tương đương hơn 25 gigawatt điện năng sạch.

Các quốc gia ven khu vực này gồm Bỉ, Đan Mạch, Đức và Hà Lan, cùng với Pháp, Na Uy, Luxembourg và Anh, nâng mục tiêu phát triển điện gió ngoài khơi lên 120 GW vào năm 2030 và 300 GW vào năm 2050, đóng góp hơn một nửa nhu cầu năng lượng tái tạo để đạt mục tiêu trung hòa khí hậu của EU.

Hạ tầng điện gió ngoài khơi tiếp tục được mở rộng. Tại Đan Mạch, trang trại điện gió Thor được cấp phép hoạt động vào đầu năm nay, có công suất 1.000 MW, đủ cung cấp điện cho hơn một triệu hộ gia đình.

Kỹ sư Josephine Krumhoff. “Đây là một trong những dự án lớn nhất ở Đan Mạch”, kỹ sư Josephine Krumhoff của nhà máy Siemens Energy ở thủ đô Copenhagen, cho biết. Cô đang tham gia điều phối các thiết bị trong trạm biến áp để tích hợp nguồn điện dồi dào từ Thor vào lưới quốc gia. Krumhoff bắt đầu làm việc với các tổ máy trạm biến áp từ khi còn là học viên cao học, trước khi gia nhập Siemens Energy toàn thời gian vào năm 2024. “Tôi thực sự yêu công việc của mình. Được tham gia vào một dự án có tác động tích cực lâu dài như vậy là điều rất truyền cảm hứng”, cô chia sẻ.

Tại Hull (Anh), Dane Glenn, học việc trong ngành sản xuất thiết bị điện, đang làm quen với những cánh quạt tuabin ngoài khơi nặng tới 70 tấn tại nhà máy Siemens Gamesa.

Khoảng 2.500 cánh quạt đã được sản xuất tại nhà máy này, trong đó có 180 cánh dài 108 m được đưa tới trang trại điện gió Moray West ngoài khơi Scotland, dự án có công suất 882 MW và có thể cung cấp điện cho tối đa 1,33 triệu hộ gia đình khi đi vào hoạt động.

Dane Glenn (thứ hai từ trái sang) và các nhân viên tại Siemens Gamesa. (Ảnh: The Guardian)

Thời gian tới, Glenn tham gia sản xuất các cánh quạt lớn hơn, dài tới 115 m, phục vụ các dự án điện gió mới tại Biển Bắc. Với nền tảng toán học, khoa học và kỹ thuật từ trường học, Glenn đặt mục tiêu theo đuổi bằng kỹ sư để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, các trung tâm như Biển Bắc được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp năng lượng sạch và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Khi số lượng dự án gia tăng, nhu cầu nhân lực cũng sẽ tiếp tục mở rộng, góp phần phát triển các “nhà máy điện xanh” của châu Âu trong tương lai.