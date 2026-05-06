Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội nắng nóng 35°C sau chuỗi ngày mưa dông

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Từ nay đến ngày 7/5, thời tiết phổ biến ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có sự biến động từ chiều tối 7/5 khi xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, chiều và tối 6/5, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 7/5 đến ngày 15/5, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 8-9/5, thêm đợt không khí lạnh tác động đến thời tiết nước ta. Đêm 7-8/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngày 9-15/5, mưa giảm, thời tiết các khu vực này tốt dần khi ban ngày trời nắng, mưa rào và dông còn xuất hiện vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm.

Khoảng 1-2 ngày cuối thời kỳ dự báo (14-15/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt, nắng nóng xảy ra cục bộ. Thời kỳ 10-11/5, các khu vực này mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 6/5, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Theo bảng tin nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội đón không khí lạnh, nhiều ngày mưa dông. Cuối thời kỳ dự báo, khu vực này xuất hiện nắng nóng.

Theo đó, ngày mai 7/5, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động 26-31°C. Sang ngày 8/5, không khí lạnh tràn về, khu vực này nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ trong ngày xu hướng giảm nhẹ, cao nhất 29°C, thấp nhất 24°C, trời mát mẻ. Trong mưa dông nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9/5, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 24°C, nhiệt độ cao nhất tăng trở lại lên ngưỡng 31°C.

Trong hai ngày 10-11/5, mưa dông tiếp tục là thời tiết chủ đạo ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 30-31°C, thấp nhất phổ biến 24-25°C.

Ngày 12-13/5, khu vực này tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa, nhiệt độ xu hướng tăng nhanh lên cao nhất 33-34°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên 25-26°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (14-15/5), Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35°C, thấp nhất 27°C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, khi xuất hiện dông, lốc, sét và mưa đá, người dân cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo. Trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4-5 và tháng 10-11), khi quan sát thấy bầu trời tối sầm, các đám mây dông mạnh phát triển, đó là khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc và mưa đá, người dân hạn chế ra ngoài đường, tìm nơi trú ẩn an toàn chờ qua cơn dông mới tiếp tục di chuyển. Tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

Khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích. Đối với gió giật mạnh, các gia đình cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ.

Ngoài ra, người dân cần tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.