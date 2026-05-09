Dự báo thời tiết ngày 9/5: Miền Bắc có nơi mưa to, miền Nam nóng nhất trên 36°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/5/2026

Ngày 9/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, mưa có xu hướng gia tăng rõ hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ với những cơn mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Dự báo từ đêm 9/5 sang ngày 10/5, Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, vùng núi vẫn là nơi có nguy cơ xuất hiện mưa rào và rải rác dông. Một số nơi có thể xảy ra mưa to đến rất kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, thời tiết tại Nam Bộ lại ghi nhận trời nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 36°C. Một số khu vực đô thị đông dân cư có thể ghi nhận nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn do hiệu ứng bê tông và mật độ giao thông dày đặc.

Ban ngày nhiệt độ tăng cao nhưng đến chiều tối và đêm, người dân tại Nam Bộ cần cảnh giác với những cơn mưa rào và dông xuất hiện bất chợt tại một vài nơi.

Tuy nhiên, trạng thái oi nóng tại Nam Bộ được dự báo sẽ dịu dần khi từ chiều tối 10/5, mưa rào và dông xu hướng xuất hiện trở lại trên diện rộng hơn. Dù giúp giảm nhiệt đáng kể, nhưng các cơn dông chuyển mùa ở Nam Bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại Trung Bộ, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Một số khu vực có thể xảy ra nắng nóng cục bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/5/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 31-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông nắng nóng diện rộng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, miền Đông có nơi trên 36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.