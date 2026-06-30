(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 30/6 tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng tại nhiều khu vực.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-37°C, một số nơi vượt ngưỡng 36°C. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm, nhiều địa phương có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Sự kết hợp giữa nền nhiệt cao vào ban ngày và mưa dông về chiều tối khiến thời tiết diễn biến phức tạp. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/6: Nắng nóng tiếp diễn, có nơi trên 36°C

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/6

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tại miền Trung

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Hôm nay 30/6 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35°C; khu vực phía Nam đạt 35-37°C.

Trong ngày có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày, khu vực phía Bắc có nắng, có nơi xảy ra nắng nóng, trong khi phía Nam tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng. Gió tây nam cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và sinh hoạt của người dân.

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc dao động 34-36°C, có nơi trên 36°C; phía Nam phổ biến từ 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, ban đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày tiếp tục có nắng, nhiều nơi nắng nóng, riêng khu vực phía Bắc xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt tại các khu vực ven biển và vùng sản xuất ngoài trời.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên hôm nay

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Thời tiết có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao. Người dân sinh sống tại khu vực đồi núi cần đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cảnh báo nắng nóng kết hợp mưa dông

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì tại nhiều tỉnh miền Trung trong ngày 30/6. Nhiệt độ cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, làm tăng nguy cơ mất nước, say nắng và cháy nổ tại khu dân cư.

Bên cạnh đó, sự phát triển của mây đối lưu vào chiều tối có thể gây ra các cơn mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11-16 giờ, bổ sung đủ nước, đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường.

Các địa phương cũng cần tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng, bảo đảm an toàn cho hệ thống điện và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiên tai trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông như hiện nay.