Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/6: Nóng gay gắt, nhiều nơi có mưa dông

(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay 27/6

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/6 cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 38°C. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết tiếp tục phân hóa giữa phía Bắc và phía Nam. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía Bắc khu vực phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 38°C. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam ghi nhận nhiệt độ từ 32-35°C, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ trên 35°C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) có thời tiết dễ chịu hơn so với các tỉnh ven biển miền Trung. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-23°C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/6: Nóng gay gắt, nhiều nơi mưa dông

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay

Dự báo thời tiết chi tiết khu vực miền Trung hôm nay 27/6

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc từ 35 đến 38°C, có nơi trên 38°C; phía Nam từ 32 đến 35°C, có nơi trên 35°C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33°C, có nơi trên 35°C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38°C, có nơi trên 38°C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ban ngày trời nắng mạnh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tuy lượng mưa không lớn nhưng các cơn dông có thể đi kèm hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo cơ quan khí tượng, các tỉnh Tây Nguyên cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ven sườn dốc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 27/6, các khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Cao nguyên Trung Bộ nằm trong vùng cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ. Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các địa phương cũng được khuyến cáo rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và chuẩn bị phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.