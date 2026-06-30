(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay 30/6 tiếp tục mang đặc trưng của mùa mưa với hình thái ngày có nắng, chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông tại nhiều địa phương. Một số khu vực có thể xảy ra mưa to cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp.

Bên cạnh mưa dông, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện, gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/6: Chiều tối nhiều nơi có mưa rào và dông

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, một số nơi trên 34°C.

Trời có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, thời tiết nhìn chung vẫn có nắng. Đến chiều và tối, mưa rào và dông xảy ra rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Theo cơ quan khí tượng, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc các công trình không bảo đảm an toàn để giảm thiểu rủi ro.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 30/6

Dự báo thời tiết hôm nay Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-28°C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Thành phố có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, trời vẫn có nắng trong nhiều thời điểm. Từ chiều đến tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, một số khu vực có thể xảy ra mưa to cục bộ, gây ngập úng tạm thời tại các tuyến đường thấp.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trước khi tham gia giao thông, đặc biệt vào khung giờ tan tầm.

Cảnh báo mưa dông và ngập úng cục bộ

Mặc dù lượng mưa không diễn ra liên tục trong ngày, nhưng các cơn mưa dông vào chiều tối có thể xuất hiện với cường suất lớn trong thời gian ngắn. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị đông dân cư và những nơi có hệ thống thoát nước quá tải.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp công việc và kế hoạch di chuyển. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi lưu thông dưới trời mưa, giữ khoảng cách an toàn và tránh đi qua các tuyến đường ngập sâu.

Đối với người lao động ngoài trời, cần chuẩn bị đầy đủ các biện pháp che mưa, chống nắng và theo dõi dấu hiệu chuyển biến của thời tiết để bảo đảm an toàn. Các địa phương cũng cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ và sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn cục bộ.