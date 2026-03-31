Dự báo thời tiết 31/3: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng mưa dông

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 31/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, ngày 31/3, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C; vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm không khí thấp, chỉ khoảng 45-55%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Cũng trong ngày 31/3, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Cùng ngày, nắng nóng diện rộng cũng bao trùm Thủ đô Hà Nội.

Ngày 31/3 và 1/4, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí dao động 45-50%. Nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng các khu vực trên cả nước cần đề phòng xảy ra mưa rào và dông lúc chiều tối, đêm, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn 1-2/4 trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự xung đột giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 31/3/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, đồng bằng ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây từ Nghệ An - Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông 34-36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.