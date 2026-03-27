Tin mới nhất đợt nắng nóng đầu tiên và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin nắng nóng mới nhất và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong hôm nay và ngày mai 28/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trong đó, Tây Bắc đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Ngày 28/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/3 đến ngày 5/4, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Thời kỳ đêm 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong thời kỳ dự báo, Tây Bắc Bắc Bộ phổ biến nắng nóng cục bộ. Trong đó, khoảng 30/3-2/4, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-37°C, cục bộ có nơi trên 38°C.

Khoảng 30-31/3, đồng bằng Bắc Bộ có thể xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Các khu vực khác ngày nắng, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk từ 30/3-2/4 khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 27/3, sáng sớm và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, cao nhất 27-29°C.

Theo bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến có nắng, trong đó, hai ngày cuối của tháng 3, khu vực này đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026.

Cụ thể, ngày 28-29/3, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất dao động 29-30°C, thấp nhất 23-24°C.

Hai ngày 30-31/3, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này tăng mạnh lên ngưỡng nắng nóng 35°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 24-25°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn, khoảng 10-11°C.

Theo cảnh báo của chuyên gia, với mức nhiệt độ thay đổi đột ngột giữa ngày và đêm, từ trạng thái mát mẻ sang nắng nóng, cơ thể chúng ta rất khó thích nghi ngay lập tức. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 12-16h, bổ sung nước và các loại vitamin, đặc biệt chú ý đến sức khoẻ người già và trẻ em trong những ngày đầu mùa nắng nóng.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 không kéo dài lâu, từ 1-5/4, nhiệt độ Hà Nội giảm về mức cao nhất 31-32°C, thấp nhất duy trì ngưỡng 25°C.