Dự báo thời tiết 23/4: Miền Bắc mưa dông diện rộng, nguy cơ lốc, sét và mưa đá

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm 22/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ

Đáng lưu ý, thời điểm không khí lạnh ảnh hưởng sẽ kết hợp với một vùng hội tụ gió hoạt động trên độ cao từ 1.500-5.000m, từ nay đến đêm 23/4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Từ 23 đến 24/4, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm/24h, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Mưa dông xuất hiện diện rộng ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Từ chiều tối 23 đến ngày 25/4, Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi mưa to trên 70mm/24h, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

"Điều lưu ý là sự tranh chấp của khối không khí lạnh và khối khí nóng, ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tạo ra dòng đối lưu mạnh, nên nguy cơ xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật sẽ xuất hiện từ chiều tối 22/4, duy trì nguy cơ này đến tận ngày 24/4.

Trong đó, khu vực nguy cơ cao xảy ra tình trạng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh sẽ là trung du và vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Tây các tỉnh, thành phố miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế", cơ quan khí tượng lưu ý.

Dưới tác động của không khí lạnh, trong ngày 23/4, nhiệt độ miền Bắc giảm từ 5-7°C xuống còn 26-28°C. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi giảm còn 19-21°C, trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ giảm còn 21-23°C.

Từ 23/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời chuyển mát.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ gió cũng đổi hướng đông bắc từ gần sáng và ngày 23/4, mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6. Mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên khu vực biển vịnh Bắc Bộ ảnh hưởng tới các hoạt động của tàu thuyền.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển dông. Nếu đang ở ngoài trời, mọi người cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

Khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích; đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ.

Ngoài ra, người dân cần tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

Trong khi các khu vực trên tái diễn mưa rào và dông thì cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày 23/4 có nơi trên 35°C. Từ ngày 24/4, nắng nóng diện rộng khả năng xảy ra ở Nam Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/4/2026

TP Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ gần sáng chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, Lai Châu - Điện Biên 31-34°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ, trong đó, khu Đông Bắc chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3, trong đó, phía Bắc gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 31-34°C, Nam Quảng Trị - TP Huế 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Bắc 35-37°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.