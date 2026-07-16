Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc mưa như trút, nguy cơ xuất hiện một đợt lũ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/7/2026

Từ nay đến ngày 18/7, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Có guy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, ngày 17/7, các nơi khác ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 17/7, nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 18/7 đến ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ nay đến ngày 21/7, trên các sông Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Trong khi các khu vực trên hứng mưa lớn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai thì các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng, có nơi nắng nóng. Tuy ban ngày nắng mạnh nhưng vào chiều tối và đêm, các địa phương này có nguy cơ xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/7/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, khu Tây Bắc 22-24°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, khu Tây Bắc và Lào Cai 28-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Các nơi khác mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C, trong đó, vùng núi và trung du 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.