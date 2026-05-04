Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra triển vọng hợp tác mới

Chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời khẳng định sự coi trọng của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với hai nước cũng như với khu vực Nam Á.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ (5 - 7/5) và Sri Lanka (7 - 8/5).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường.

- Trước tiên, Thứ trưởng có thể chia sẻ về mục đích cũng như ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Nhận lời mời của Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 tới. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm tới Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm này diễn ra đúng vào dịp 2 nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, có thể nói rằng, đây là một mối quan hệ mẫu mực về hữu nghị, hợp tác, đoàn kết. Và trong những năm qua, các mặt quan hệ của hai nước cũng đã có nhiều kết quả rất tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch. Đặc biệt, trong những năm gần đây, thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng rất nhanh, có rất nhiều điểm sáng, đạt khoảng 16 tỷ USD năm 2025.

Hai nước cũng có nhiều cơ chế hợp tác trong rất nhiều cấp và lĩnh vực, hơn 20 cơ chế hợp tác giữa các cấp, các ngành khác nhau. Đồng thời, giao lưu Nhân dân giữa hai nước cũng rất phát triển. Năm 2025, đã có khoảng 1 triệu khách du lịch của hai bên thăm nhau. Những điểm này là những phát triển rất tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy là vẫn còn nhiều dư địa trong quan hệ của hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết thực như hợp tác về đầu tư, về khoa học công nghệ, về giáo dục đào tạo, thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương, giao lưu nhân dân. Đây là những lĩnh vực còn nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dịp rất tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận, thống nhất, nhận thức, bàn bạc, đề ra những phương hướng, những định hướng lớn, những giải pháp đột phá để đưa quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Đặc biệt là tăng cường thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thiết thực như là hợp tác về thương mại, về đầu tư, tiếp tục thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực rất quan trọng hiện nay là hợp tác về khoa học công nghệ.

Và chúng ta hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng rằng, sau chuyến thăm lần này, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng là một mối quan hệ mẫu mực về hữu nghị, có bề dày lịch sử và có chiều sâu về chiến lược.

- Còn với chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xin Thứ trưởng chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm này?

Nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày mùng 7 - 8/5. Đây là một chuyến thăm lịch sử vì nó là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta tới Sri Lanka, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về quan hệ của nước ta với Sri Lanka, trong suốt hơn 50 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, có thể nói là một mối quan hệ rất hữu nghị, hợp tác và đoàn kết. Hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, và thường xuyên ủng hộ nhau trong xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt là Sri Lanka cũng là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng đã ba lần đặt chân tới.

Đặc biệt, lãnh đạo và Nhân dân Sri Lanka cũng dành những tình cảm rất nồng ấm, sự ngưỡng mộ đối với đất nước và Nhân dân Việt Nam, và coi Việt Nam là một hình mẫu trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng phát triển đất nước và trong hội nhập quốc tế.

Quan hệ về chính trị giữa ta và Sri Lanka rất tốt đẹp. Tuy nhiên, còn rất nhiều dư địa trong thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực thực chất như là thương mại, đầu tư, du lịch.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cơ hội rất quan trọng để lãnh đạo hai nước bàn bạc, thống nhất những nhận thức, quan điểm để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam - Sri Lanka lên một tầm cao mới.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.