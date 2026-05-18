Video: Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ nổ tan tành sau cú va chạm trên không

(VTC News) -

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ phát nổ sau cú va chạm trên không. (Video: RT)

Vụ việc xảy ra trong buổi biểu diễn hàng không ở căn cứ không quân Mountain Home, bang Idaho. Video từ hiện trường cho thấy 2 máy bay chiến đấu EA-18G Growler thuộc Phi đội Tấn công điện tử 129 tại đảo Whidbey (bang Washington) bay sát nhau ở độ cao thấp.

Tại một thời điểm, 2 tiêm kích va chạm và dường như bị vướng vào nhau trước khi mất lực nâng và lao xuống đất. Các phi công nhảy dù chỉ vài giây sau vụ va chạm với 4 chiếc dù có màu sắc rực rỡ có thể nhìn thấy trên bầu trời.

"Cả 4 thành viên phi hành đoàn nhảy dù thành công và đang được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe", phát ngôn viên hải quân Mỹ Amelia Umayam thông tin.

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, khu vực biểu diễn có tầm nhìn tốt và gió giật tối đa 47 km/giờ vào khoảng thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Căn cứ không quân Mountain Home bị phong tỏa ngay lập tức sau vụ tai nạn. Phần còn lại của buổi trình diễn trên không bị hủy bỏ.

EA-18 Growler là biến thể của tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, được thiết kế để làm nhiệm vụ tác chiến điện tử. Hải quân Mỹ hiện có khoảng 153 chiếc EA-18 và giá của mỗi máy bay này có thể lên tới 70 triệu USD.

Ban tổ chức cho biết sự kiện trên bao gồm màn trình diễn máy bay và nhảy dù nhằm tôn vinh lịch sử hàng không và giới thiệu khả năng quân sự hiện đại. Phi đội biểu diễn Thunderbirds là tâm điểm của chương trình.