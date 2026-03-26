Đội hình Việt Nam đấu với Bangladesh: Hoàng Hên lần đầu đá chính, Xuân Son dự bị

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thử nghiệm 2 nhân tố mới trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh tối 26/3. Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, cầu thủ của Hà Nội FC không được đá cùng đối tác ăn ý một thời là Nguyễn Xuân Son khi vua phá lưới AFF Cup 2024 dự bị.

Hoàng Hên nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí hộ công cùng Nguyễn Hai Long. Tiền đạo cắm của đội tuyển Việt Nam ở trận này là Phạm Tuấn Hải. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức là 2 tiền vệ khéo léo và thiên về sáng tạo, nhưng khả năng hỗ trợ phòng ngự không được đánh giá cao.

Ở hàng phòng ngự, Lê Ngọc Bảo lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển Việt Nam. Anh sẽ thi đấu bên cạnh Đỗ Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh. Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh phụ trách 2 biên. Thủ môn bắt chính được HLV Kim Sang-sik lựa chọn là Đặng Văn Lâm.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cất các cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội Đoàn Văn Hậu, Cao Quang Vinh Pendant, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng và Nguyễn Filip trên ghế dự bị dù đây là đội hiếm hoi chơi với sơ đồ 3 trung vệ tại V.League.

Đội hình Việt Nam vs Bangladesh

Việt Nam: Đặng Văn Lâm (23), Đỗ Duy Mạnh (2), Nguyễn Văn Vĩ (3), Lê Ngọc Bảo (4), Phạm Xuân Mạnh (7), Đỗ Hoàng Hên (9), Phạm Tuấn Hải (10), Nguyễn Hoàng Đức (14), Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Hai Long (18), Nguyễn Quang Hải (19).

Bangladesh: Mehdi Srabon (1), Shakil Topu (2), Hamza Choudhury (8), Murajul Islam (10), Foysal Fahim (11), Tariq Kazi (14), Fahamedul Islam (14), Sohel Rana (17), Zayyan Ahmed (19), Saad Uddin (22), Shamit Shome (23).

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu với Bangladesh là màn tập dượt của đội tuyển Việt Nam trước khi so tài với Malaysia ở lượt trận quyết định thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Dù chắc suất tham dự vòng chung kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò không phải là không có mục tiêu ở cả 2 trận đấu.

Thử nghiệm và hoàn thiện đội hình chắc chắn là vấn đề quan trọng được nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắm đến. Dù thành công rực rỡ với U23 Việt Nam trong hơn một năm qua, ông Kim Sang-sik vẫn đang loay hoay trong sự nghi ngờ ở đội tuyển quốc gia kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2024.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án ở hàng phòng ngự. Trong khi đó, bài toán ở hàng công có thể được giải quyết phần nào với sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên.

Bangladesh hiện đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Lực lượng của đội bóng này phần lớn là cầu thủ thi đấu trong nước. Giải vô địch quốc gia của Bangladesh không được đánh giá cao về chất lượng.

Tuy nhiên, đối thủ của đội tuyển Việt Nam sở hữu nhân tố đặc biệt đáng gờm. Đó là tiền vệ Hamza Choudhury, cầu thủ từng thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh và hiện khoác áo câu lạc bộ Leicester City.