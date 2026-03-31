Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Vắng bóng Việt kiều

Ở lượt trận cuối cùng của giải giao hữu CFA Team China 2026, U23 Việt Nam đấu với chủ nhà U23 Trung Quốc. Đây là thử thách không dễ đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.

Bóng đá trẻ Trung Quốc có những bước tiến bộ trong thời gian gần đây sau giai đoạn dài sa sút. Những giải giao hữu như CFA Team China có vai trò quan trọng trong sự phục hồi này. Đội chủ nhà thường sử dụng đội hình mạnh nhất để cọ xát liên tục.

Việc U23 Trung Quốc vào đến chung kết U23 châu Á càng khiến người hâm mộ nước này có thêm hy vọng. Do đó, mức độ đầu tư, sự quan tâm đến các lứa cầu thủ tiếp theo càng tăng cao. Đối đầu với U23 Trung Quốc, kể cả là lứa cầu thủ mới, rõ ràng là thử thách khó về mặt chuyên môn.

Lê Nguyên Hoàng là trụ cột của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng lực lượng mới với rất nhiều thử nghiệm cả về đội hình lẫn lối chơi. Riêng tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có lẽ ưu tiên hơn cho nhóm cầu thủ U21 hướng tới ASIAD 20. Mỗi trận đấu, chiến lược gia này không thay đổi nhiều về đội hình.

Trong khung thành, Cao Văn Bình vẫn là lựa chọn đáng tin cậy nhất cùng tấm băng đội trưởng. Nguyễn Trung Nguyên (SHB Đà Nẵng) có thể được thử sức ở vị trí trung vệ lệch trái bên cạnh Đinh Quang Kiệt và Lê Nguyên Hoàng.

Ở hành lang trái, Nguyễn Bảo Long vẫn chứng minh được kinh nghiệm sau nhiều lần tham dự các giải quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp anh được ưu tiên so với đồng đội Quốc Tú.

Trong khi đó, ở cánh phải, sau trận đấu gặp Thái Lan, nhiều khả năng vị trí hậu vệ một lần nữa sẽ được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh trao cho Lê Thắng Long.

Công Phương dự kiến sẽ đá cặp với Quang Vinh ở tuyến giữa. Trần Thành Trung thi đấu kĩ thuật, khéo léo nhưng vẫn chưa thể hiện tốt nhất. Đây cũng là một trong những lý do khiến U23 Việt Nam mất tuyến giữa trước Thái Lan.

Trên hàng công, Lê Đình Long Vũ có thể đá tiền đạo trái và cánh đối diện là Lê Văn Thuận. Nguyễn Minh Tâm sẵn sàng trở lại và thi đấu trong vai trò tiền đạo mũi nhọn.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 18h ngày 31/3. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu.