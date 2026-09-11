Giải đáp câu đố: Cái gì chỉ tay trái cầm được còn tay phải thì không?

(VTC News) -

Thoạt đầu, nhiều người có thể nghĩ đến một món đồ nhỏ, một vật dụng quen thuộc hoặc thứ gì đó có kích thước đặc biệt. Nhưng nếu thử lần lượt đặt từng đáp án vào câu hỏi, bạn sẽ nhận ra mọi thứ không đơn giản như mình tưởng.

Điều thú vị nằm ở cách hiểu của từ “cầm”. Câu đố không yêu cầu bạn tìm một vật chỉ có thể được giữ bằng tay trái, mà đặt ra một giới hạn rất cụ thể: tay trái có thể làm được, còn tay phải thì tuyệt đối không.

Bạn có thể thử nghĩ đến những thứ luôn đi cùng cơ thể, những bộ phận hoặc vật mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Đáp án không nằm ở một món đồ hiếm gặp hay một tình huống đặc biệt, mà là thứ rất quen thuộc với mỗi người.

Cái gì chỉ tay trái cầm được còn tay phải thì không? (Ảnh minh họa)

Để giải được câu đố, hãy thử quan sát chính đôi tay của mình. Nếu bạn đang dùng tay phải để đọc hoặc cuộn màn hình, hãy tạm dừng lại vài giây và đặt câu hỏi: Có thứ gì trên cơ thể mà tay trái có thể chạm hoặc nắm lấy, nhưng tay phải lại không thể làm điều tương tự?

Đây chính là điểm khiến câu đố trở nên thú vị. Nó không đánh đố bằng kiến thức phức tạp mà chủ yếu khiến người chơi bị đánh lạc hướng bởi cách đặt câu hỏi.

Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa? Hãy để lại đáp án của mình ở phần bình luận nhé!.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát và tư duy mỗi ngày.